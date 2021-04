EA Sports PGA Tour se rend à Augusta avec un accès exclusif aux Masters

EA Sports a attrapé son plus grand coin de sable et mène le combat directement au PGA Tour 2K21: la prochaine simulation de golf EA Sports PGA Tour offrira un accès exclusif au tournoi Masters à Augusta. Ceux qui peuvent différencier leur putter de leur 5 Iron sauront que le prestigieux tournoi est sans doute l’événement le plus célèbre du calendrier du golf, la veste verte emblématique étant le prix que tous les professionnels convoitent.

Dans le cadre d’un Twitter post confirmant l’inclusion du tournoi, l’éditeur a également mis en ligne une image de l’Augusta National, avec la légende «une couverture pas comme les autres». Étant donné qu’il y a aussi une note ESRB dans le coin – qui est le tableau de notation officiel des États-Unis – il est peut-être prudent de supposer qu’il s’agit de la dernière boîte du titre.

Le texte lit également Road to the Masters, ce qui suggère que le mode carrière vous verra probablement vous frayer un chemin vers la veste verte tant convoitée. Ce n’est pas la première fois que le Masters apparaît dans un jeu EA Sports, bien sûr; Tiger Woods PGA Tour 12: The Masters sur PlayStation 3 a également été construit massivement autour de son inclusion du tournoi.