EA Sports PGA Tour présentera des tournois de golf féminins

Electronic Arts a fait une autre annonce concernant son prochain titre EA Sports PGA Tour. Le jeu, qui arrivera sur PlayStation 5 l’année prochaine, est une simulation de golf sous licence officielle et devrait déjà proposer les tournois auxquels vous vous attendez : les Masters seront exclusifs à ce jeu, et il contiendra également l’US Open et l’amateur. compétitions. Cependant, cela ne s’arrête pas là; pour la première fois, la LPGA — la Ladies Professional Golf Association — sera incluse.

Oui, le golf féminin sera représenté dans le jeu. « Pour la première fois, le LPGA Tour sera expérimenté en haute fidélité sur les consoles de nouvelle génération et proposera une large représentation du golf féminin », indique le communiqué de l’éditeur.

De plus, le jeu mettra en vedette l’Amundi Evian Championship ainsi que la « représentation la plus fidèle » de l’Evian Resort Golf Club, illustrée ci-dessus. Iona Stephen deviendra la première commentatrice de golf féminine du jeu.

« Les joueurs auront l’opportunité de jouer comme plusieurs athlètes féminines ainsi que de créer leur propre golfeuse dans la nouvelle fonction Create-A-Player », poursuit le communiqué de presse. « En ayant la chance de participer à une série de défis sur le thème de la LPGA, de tournois amateurs et d’événements comme l’Amundi Evian Championship, EA SPORTS PGA TOUR offre une expérience approfondie du golf féminin en 2022. »

Il semble donc que ce sera la simulation de golf la plus complète à ce jour. Avez-vous hâte de découvrir EA Sports PGA Tour sur PS5 ? Tee up dans la section commentaires ci-dessous.