EA Sports FC pourrait être le nouveau nom des jeux FIFA

FIFA, en tant que marque, est plus synonyme de simulation de football d’EA Sports de nos jours que de l’organisation louche dont elle porte le nom. Mais la licence de ce nom a un coût important pour l’éditeur, et il a récemment admis qu’il cherchait des alternatives alors qu’il renégociait sa relation avec l’instance dirigeante du football.

Une option sur laquelle il semble s’être arrêté est EA Sports FC, car Polygon a repéré des enregistrements de l’éditeur au Royaume-Uni et dans toute l’Europe. Ce n’est qu’une marque à ce stade, et il convient de noter que la société ne fait que « réviser » son accord sur les droits de dénomination, ce qui signifie qu’elle peut toujours choisir de débourser de l’argent et de conserver son nom emblématique de la FIFA.

Cependant, il y a clairement un plan d’urgence en place ici, et il est maintenant possible que FIFA 23 soit en fait nommé EA Sports FC. Une chose à noter est que son accord de licence avec des compétitions comme la Premier League et la Ligue des champions est distinct, donc même s’il changeait de nom, toutes les équipes et tous les joueurs que vous vous attendriez à inclure resteront intacts.

Cependant, nous avons l’impression d’être à l’aube de quelque chose de grand : FIFA est devenu un nom tellement emblématique dans le monde qu’il semble absurde que nous discutions même de la possibilité qu’EA Sports le change. Que pensez-vous du nom EA Sports FC, et pensez-vous que l’éditeur ira de l’avant avec le changement ? Lancez-vous dans la section commentaires ci-dessous.