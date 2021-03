EA Sports annonce un jeu de golf de nouvelle génération, après que le sport 2K soit all-in avec Tiger Woods

Vous pensez peut-être que le golf est ennuyeux, mais cette histoire est tout sauf. Après avoir lancé avec succès une simulation de sport à succès avec PGA Tour 2K21, l’éditeur 2K Sports a acquis le développeur HB Studios et a signé un accord à long terme avec Tiger Woods, démontrant son engagement envers la série. Maintenant, EA Sports a annoncé sa propre relation avec le PGA Tour et a révélé qu’il développait également un jeu de golf de nouvelle génération. Rappelez-vous, EA Sports a également récemment snipé Codemasters sous le nez de 2K Sports.

Nommé EA Sports PGA Tour – dont la date de lancement sera annoncée dans les mois à venir – «les fans de golf pourront construire leur carrière virtuelle et découvrir les images, les sons et les sensations fortes du PGA Tour, y compris The Players Championship, FedExCup Playoffs, et des événements plus inoubliables ». Cela fait partie d’un nouvel «accord à long terme» entre EA Sports et PGA Tour qui verra l’éditeur tirer parti de son moteur Frostbite pour offrir «une fidélité époustouflante, des environnements immersifs à couper le souffle et un gameplay accessible et dynamique».

Le dernier jeu de golf publié par EA Sports sorti sur PlayStation 4 en 2015 sous le nom de Rory McIlroy PGA Tour, mais l’éditeur a effectivement abandonné la licence après que les ventes aient été tièdes. «EA Sports et le PGA Tour ont créé ensemble certaines des expériences de jeux vidéo de golf les plus mémorables, et nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l’idée d’élargir notre portefeuille de sports avec un nouveau titre de golf sur du matériel de nouvelle génération», a déclaré Cam Weber .

EA Sports élargit actuellement sa liste de simulations sportives, avec un match de football universitaire également en développement. Pendant ce temps, 2K Sports développe son propre titre NFL – bien que ce ne soit pas une simulation, car EA Sports a les droits exclusifs sur cette catégorie. À quel moment envisage-t-on cette guerre totale entre les deux géants de l’édition?