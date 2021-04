EA révèle tous les paramètres de Mass Effect Legendary Edition

Le commandant Shepard et son équipage reviendront dans leurs plus beaux habits grâce à tous les paramètres de Mass Effect Legendary Edition.

Le remastering de la mythique trilogie Bioware est au bord du bonbon. De plus, toutes les vidéos et images qui nous ont été montrées indiquent que bien que n’étant pas un remake, sa section technique promet de faire un grand bond par rapport aux originaux. À titre d’exemple, nous révélons aujourd’hui certains des Paramètres de l’édition légendaire de Mass Effect.

Au-delà de la retouche visuelle pertinente typique dans ce type de produit, ses développeurs ont voulu aller plus loin en calibrant diverses options et en résolvant certaines erreurs au passage. Nous allons vous révéler ici les changements les plus pertinents à notre avis, mais si vous voulez connaître la liste complète, vous pouvez le faire via ce lien.

Pour l’instant, nous devons dire que toute la trilogie a reçu un bon lifting, mais sans aucun doute le premier volet prend le gâteau en termes d’améliorations. Surtout dans la section combat, où l’entreprise semble avoir le plus concentré ses efforts.

Comme vous le savez tous, tout au long des trois titres de la saga, les batailles ont évolué vers l’action directe. Le changement a été le plus perceptible, en particulier entre le premier et le deuxième chapitres. La première aventure de Shepard était beaucoup plus un jeu de rôle, et les dégâts étaient beaucoup plus basés sur les statistiques que sur nos capacités.

Cela a peut-être abouti à des armes moins précises et fiables que celles que nous avons vues plus tard dans Mass Effect 2 et 3. Pour cette raison, Bioware a décidé d’ajuster la mécanique de combat en améliorant la précision et auto-pointant, ressembler plus à l’une des suites. Ces changements rendent le combat beaucoup plus rapide et plus dépendant de notre contrôle.

Une autre option très intéressante est que nous pouvons désormais donner des ordres à chaque membre de l’équipe indépendamment. Si vous vous en souvenez, cela ne pouvait pas être fait auparavant dans le Mass Effect original, comme cela pourrait être fait plus tard dans les suites.

De même, il a rééquilibré obtenir des points d’expérience et débloquer le plafond de niveau imposé sur la première tranche.

Mais s’il y a un changement qui a beaucoup retenu l’attention, c’est bien celui du Mako. Le véhicule terrestre mythique de la saga est un autre des points qui a le plus travaillé. Surtout en termes de physique, en faisant en sorte qu’il ne se sente pas si léger lors de la conduite et évitant ainsi les rebonds que nous avons subis en le conduisant.

Dans cette section, certains problèmes avec la caméra lors de la visée ont été corrigés, de nouveaux boosters indépendants ont été ajoutés pour améliorer la vitesse et nous n’aurons plus de pénalité d’expérience pendant que nous serons dans le Mako.

Tous ces changements visent non seulement à améliorer la trilogie, mais aussi à lui donner plus de cohérence. Un exemple clair de cette affirmation se trouve également dans le fait que les options de personnalisation ont été unifiées dans le créateur Shepard. Autrement dit, ce sera fondamentalement la même chose pour les trois titres, étant capable d’exporter notre personnage de l’un à l’autre.

Il y a beaucoup plus de changements, d’ajustements et de corrections dans Mass Effect Legendary Edition que nous vous en avons exposés aujourd’hui, mais ceux-ci semblent les plus intéressants. Quoi qu’il en soit, parcourez la page officielle à partir du lien que nous avons joint ci-dessus et vous pourrez tous les vérifier. Il ne reste plus qu’à en profiter dès son arrivée dans nos magasins.

Allons-y!