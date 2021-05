EA retire complètement son EA Play Live de l’E3

EA annonce la date d’EA Play Live 2021 et confirme que son événement annuel quitte définitivement le cadre de l’E3.

Electronic Arts a parlé. Eh bien, il a écrit. Et bien qu’il l’ait fait avec si peu de mots qu’ils pouvaient rivaliser pour voir qui parle le plus, que ce soit Hodor ou eux, il l’a clairement indiqué. la date d’EA Play Live 2021. Et attention, car il y a des nouvelles.

L’événement aura lieu seulement un jour cette fois. Plus précisément le 22 juillet. Il n’est pas nécessaire d’être très intelligent pour voir que l’entreprise déplace la date de plus d’un mois par rapport à ce que nous avions jusqu’à présent. Et cela signifie beaucoup.

Pour commencer, depuis qu’EA a organisé sa conférence E3, ses événements ont été plus ou moins sous le couvert de l’émission. Oui, ils ont eu lieu à l’extérieur, ils avaient un format différent et ainsi de suite. Mais à la fin, ils étaient toujours aux dates de la foire de Los Angeles. Maintenant, cependant, nous voyons qu’EA Play sort complètement de ce cadre.

EA Play Live revient le 22 juillet. Réserve cette date! 🎮 pic.twitter.com/fPePjwwy3U – Arts électroniques (@EA_Espana) 11 mai 2021

La raison exacte peut varier. Puisqu’ils veulent vraiment se séparer de l’E3 de ce qui est le plus haineux, c’est-à-dire qu’ils n’ont pas assez de matériel pour le faire. Et nous ne serons pas ceux qui diront qu’ils ont toujours péché pour avoir quelque chose de vide …

Quoi qu’il en soit, nous supposons que nous pouvons voir le prochain Battlefield et le jeu mobile de la saga. Nous espérons avoir quelque chose de nouveau pour Dragon Age 4 et nous savons que les voitures de sport ne manqueront pas, comme la FIFA, entre autres. Cependant, nous n’avons pas de feuille de route et nous n’avons pas une heure. Mais en tenant compte du fait qu’il reste encore plus d’un mois, nous vous donnerons l’approbation de la patience. Que Sony et Microsoft étaient pires avec les dates de leurs nouvelles consoles.