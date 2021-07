EA renomme DICE LA en Ripple Effect Studios, s’étendant pour établir sa propre identité

DICE LA, le développeur d’une expérience encore non annoncée dans Battlefield 2042, a été officiellement rebaptisé Ripple Effect Studios, alors qu’il se développe et cherche à établir sa propre « identité ». Dans un communiqué de presse, le patron Christian Grass a expliqué : « Nous sommes si fiers de notre travail en tant que DICE LA et l’équipe DICE fera à jamais partie de notre ADN, mais au cours des huit dernières années, nous avons développé notre propre culture et notre propre façon de faire les choses.

Ripple Effect Studios devrait lever le rideau sur son travail avec Battlefield 2042 à EA Play Live plus tard ce mois-ci, mais au-delà, il semble qu’il sera chargé d’un nouveau projet. « Chez Ripple Effect Studios, l’innovation et la qualité sont au premier plan de chaque projet, car même la plus petite idée peut changer le monde », a ajouté Grass. « C’est la caractéristique déterminante derrière le nouveau nom du studio. »

JLawOkay.gif.