EA Play sur Xbox Game Pass pour PC est retardé jusqu’en 2021

EA Play était censé faire partie du Xbox Game Pass pour PC le 15 décembre. Mais Microsoft devait maintenant annoncer un retard.

Microsoft explique dans un article de blog qu’ils demandent aux joueurs d’être un peu plus patients. Parce que vous avez juste besoin d’un peu plus de temps pour vivre une très bonne expérience de jeu.

Malheureusement, Microsoft n’annonce pas de nouvelle date lorsque EA Play dans Xbox Game Pass pour PC sera désormais disponible. Il devrait y avoir plus d’informations au début de l’année prochaine.

Dans le blog du 15 décembre, vous pouvez lire:

«En fait, nous voulions annoncer la disponibilité d’EA Play sur PC dans le Xbox Game Pass aujourd’hui et célébrer avec vous – à la place, nous vous demandons d’être un peu plus patient. Afin de continuer à répondre à nos normes élevées à l’avenir, nous avons décidé de reporter le lancement d’EA Play sur PC dans le cadre du Xbox Game Pass pour PC et Xbox Game Pass Ultimate à 2021.

Notre partenariat avec Electronic Arts repose sur une vision partagée: nous voulons vous donner l’opportunité de découvrir de grands jeux. Nous voulons toujours vous offrir la meilleure expérience Xbox Game Pass possible. Et pour tenir cette promesse, nous avons besoin d’un peu plus de temps. «