EA Play Live pour mettre en lumière les créateurs tout au long du mois de juillet

Nous savons déjà que l’événement principal d’EA Play Live devrait avoir lieu le 22 juillet, mais l’éditeur en a beaucoup plus en réserve tout au long du mois. Avant sa diffusion principale, il hébergera une série de panneaux en ligne, chacun avec un thème différent. Les choses commenceront le 8 juillet à partir de 10 h 00 HAP avec « L’avenir des tireurs à la première personne ».

Principalement, ce premier événement se concentrera sur DICE et Respawn, car ils discuteront respectivement de la prochaine étape pour Battlefield 2042 et Apex Legends. Il sera suivi d’un projecteur indépendant le 13 juillet à 10 h 00 HAP, mettant en vedette Josef Fares of Hazelight. Puis, le 19 juillet à 16 h 00 HAP, l’équipe de Madden NFL 22 parlera un peu de la façon dont les commentaires des fans ont façonné la simulation sportive de cette année, avant d’autres mises à jour d’EA Sports à 10 h 00 HAP le 20 juillet.

« Écoutez, nous ne sommes pas encore autorisés à vous en dire beaucoup sur celui-ci, désolé », lit-on dans le texte de présentation. «Mais nous pouvons dire que ce Spotlight mettra en évidence un nouvel ajout extrêmement cool à une franchise EA Sports extrêmement populaire et de longue date. Nous en avons peut-être déjà trop dit. Gardez simplement votre calendrier libre, d’accord ? » Quelque chose à voir avec FIFA 22, donc.

EA promet qu’il restera des surprises pour l’événement principal le 22 juillet à 10 h 00 HAP, mais à seulement 40 minutes, la vitrine sera brève. Il dit qu’il y aura des mises à jour sur des jeux comme Battlefield 2042, Apex Legends et Lost in Random – mais il y en aura plus ! « Nous aurons également quelques autres jeux à souligner, mais pour ceux-ci, vous devrez simplement attendre et voir. » Remake de Dead Space, ça vous tente ?