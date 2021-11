EA pense que les jeux basés sur la blockchain pourraient être l’avenir de l’industrie

Le patron d’EA, Andrew Wilson – l’exécutif australien qui a été le pionnier d’Ultimate Team, pour mémoire – estime que les jeux « play-to-earn » basés sur la blockchain pourraient être l’avenir de l’industrie. Cependant, il a mis en garde qu’« il est encore tôt pour comprendre comment cela va fonctionner », alors ne vous attendez pas à ce que cet avenir dystopique arrive de si tôt.

« Je pense que dans le contexte des jeux que nous créons et des services en direct que nous proposons, le contenu numérique à collectionner va jouer un rôle significatif dans notre avenir », a-t-il déclaré. « Donc, il est encore tôt pour le dire, mais je pense que nous sommes dans une très bonne position, et nous devrions nous attendre à ce que nous réfléchissions de manière plus innovante et créative à ce sujet à l’avenir. »

Se sentir confus? Le concept de « jouer pour gagner » est lié aux NFT et à la crypto-monnaie, où les joueurs « achètent » efficacement une version où ils peuvent débloquer des objets uniques dans le jeu. Ceux-ci, naturellement, pourraient augmenter (et, bien sûr, diminuer) en valeur et pourraient donc être vendus. Imaginez déverrouiller une carte rare de Cristiano Ronaldo dans FIFA, puis la vendre à un autre joueur.

Bien que cet exemple ne soit peut-être pas la direction adoptée par EA, il réfléchit clairement au potentiel ici et embauche des personnes ayant une compréhension des NFT et de la blockchain. Et avant de diriger toute votre colère contre EA, il convient de noter qu’Ubisoft pense également de la même manière : « Nous voulons être l’un des acteurs clés là-bas », a déclaré le patron Yves Guillemot à propos de la tendance émergente.