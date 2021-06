EA Originals Game Lost In Random Shares Story Trailer, bientôt disponible sur PS5, PS4

Presque un an jour pour jour depuis son annonce initiale, Lost In Random de Zoink Games est réapparu avec une bande-annonce et la confirmation qu’il « arrive bientôt » sur PlayStation 5 et PS4. Il s’agit du prochain titre du programme EA Originals, suivant les traces de titres tels que It Takes Two. Zoink Games a déjà sorti d’excellents PSVR jeu Ghost Giant, il y a donc certainement un pedigree ici. Découvrez la nouvelle bande-annonce ci-dessus.

Celui-ci est tout au sujet du récit, présentant le royaume de Random et la méchante reine qui le gouverne. Vous incarnez Even, qui essaie de sauver sa sœur nommée Odd (vous comprenez ?) des griffes du souverain. Accompagné d’un dé qui prend vie, nommé à juste titre Dicey, vous devrez naviguer dans « des batailles dangereuses, des affrontements avec des personnages *discutables* et des arènes de jeu mystérieuses qui changent à chaque lancer de dés ».

L’aventure Tim Burton-esque est toujours prévue pour 2021, alors espérons que nous en saurons plus bientôt. Lost In Random s’annonce certainement comme une entreprise intéressante à tout le moins. Aimez-vous le look du jeu? Roulez votre numéro porte-bonheur dans les commentaires ci-dessous.