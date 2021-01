EA n’est pas impliqué dans le nouveau « Knights of The Old Republic »

Un nouveau jeu « Star Wars: Knights of the Old Republic » serait en préparation, mais le développeur original BioWare (il a depuis été racheté par EA) n’est apparemment pas impliqué.

Lors d’un nouvel épisode de BOB The Podcast, le lanceur d’alerte « Star Wars » Bespin Bulletin a déclaré que le projet est actuellement en développement avec un studio en dehors d’EA et de ses filiales.

Le journaliste a ajouté qu’il avait discuté du prochain titre avec le journaliste du jeu vidéo. Jason Schreier, qui a dit aux fans « Ne jamais deviner » le studio qui y travaille.

«Parmi mes enquêtes, j’ai entendu dire qu’il y avait un projet de Chevaliers de l’Ancienne République en développement quelque part », dit-il, tel que transcrit par VGC.

« J’ai parlé à quelques personnes et j’ai également découvert que Jason Schreier avait dit que ce n’était pas avec EA et que » nous ne devinerons jamais « qui était en train de créer ce jeu. »

Les nouvelles rumeurs et jeux de Guerres des étoiles se produire peu de temps après Disney et Lucasfilms annoncer que tous les jeux actuels et futurs de la série porteront le nom réactivé de Jeux Lucasfilm.