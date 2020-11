EA Motive ne travaille pas sur un nouveau Star Wars, mais sur un projet « très spécial »

La société a nié les récentes spéculations selon lesquelles elle créerait un nouveau jeu vidéo IP intergalactique

Dans le monde du divertissement, Guerres des étoiles C’est l’une des franchises les plus anciennes et les plus connues. Que ce soit au cinéma, à la télévision ou dans le jeu vidéo, créer George Lucas C’est l’une des références incontestées de la culture contemporaine dans le monde entier, de sorte que tout projet lié à son nom est instantanément synonyme de désir et d’attente. Cependant, en ce qui concerne spécifiquement le support interactif, on ignore quel sera son avenir après le lancement de Escadrons de Star Wars, qui est son dernier représentant à ce jour.

En raison d’une erreur humaine (hé, ça arrive!) Nous avons vu beaucoup de spéculations. Bien que nous ne travaillions pas sur un nouveau projet Star Wars, nous travaillons sur quelque chose d’assez spécial. Suivez-nous ici ou revenez pour plus d’informations sur ce que nous faisons! https://t.co/u6oJewebUN – Motive Montréal (@MotiveMontreal) 4 novembre 2020

Cependant, des spéculations ont récemment commencé à entourer Motif EA, responsable du titre en question, travaillaient déjà sur une nouvelle tranche de la PI; des informations qui, malheureusement pour ceux qui en ont ressenti de l’émotion, a fini par être équivoque. À cet égard, la société a partagé un message via son compte Twitter, dans lequel elle a déclaré ce qui suit: « En raison d’une erreur humaine (hé, ça arrive!), Nous avons vu beaucoup de spéculations. Même si nous ne travaillons pas sur un nouveau projet Star Wars, nous travaillons sur quelque chose de très spécial. Suivez-nous ici ou restez à l’écoute pour plus d’informations sur ce que nous faisons!« .

Par conséquent, alors que Guerres des étoiles Ce n’est pas l’univers vers lequel le nouveau projet de Motif EA est circonscrit, du moins on sait qu’ils développent un jeu vidéo inédit. De cette manière, nous suivrons la recommandation de l’étude, et nous suivrons attentivement ses prochaines déclarations pour découvrir l’identité de sa prochaine publication.

