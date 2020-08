EA est «plus que jamais intéressé» par l’acquisition de nouveaux studios

Blake Jorgensen, CFO de l’entreprise, veille à ce que le talent et la création de nouvelles franchises soient la clé

Il y a quelques mois, la nouvelle a éclaté Jeux Warner Bros. Je cherchais des acheteurs intéressés à reprendre leurs développeurs, leurs marques et bien sûr leurs dettes. Il y a quelques semaines, nous vous avons informé que Microsoft aurait montré un grand intérêt à reprendre l’entrepriseMais ce n’est pas la seule entreprise qui cherche à acquérir de nouveaux studios.

Comme vous pouvez le lire au milieu TwinfiniteHier, la conférence financière d’Electronic Arts pour le dernier trimestre a eu lieu, et dans celle-ci, le directeur financier Blake Jorgensen, a été interrogé sur la possibilité d’acquérir de nouvelles études de développement (mettant le cas de Jeux Warner Bros. exemple). Pour répondre à cette question, l’exécutif a donné un exemple à Respawn Entertainment:

«Les meilleurs achats de l’histoire d’EA sont ceux qui sont nés de relations à long terme avec une étude. Dans le cas de Respawn, nous avons pu les amener dans le giron, leur offrir un grand soutien, et tout était motivé par le simple fait qu’ils avaient un talent incroyable. Il ne s’agissait pas seulement de Titanfall, mais de l’équipe elle-même. “

Aussi, maintenant EA est “plus intéressé que jamais” par de nouvelles études. Jorgensen a noté qu’ils y réfléchissent toujours, qu’ils le feront toujours et qu’ils espèrent trouver quelque chose bientôt. “Cela peut prendre un certain temps, mais croyons que nous sommes plus intéressés que jamais, car nous voyons que le talent et le développement de nouvelles franchises sont des éléments fondamentaux pour l’entreprise à long terme“

Pour terminer sur le sujet, le directeur financier de la société a déclaré que, bien qu’il ne puisse commenter aucun cas particulier, EA examine toujours presque tout ce qui est à vendre. Que pensez-vous qu’il va se passer à la fin? ¿Arts électroniques finira par acheter Jeux Warner Bros., ou peut-être à une autre entreprise connue de tous? Il faudra être attentif aux futures nouvelles sur le sujet.

