EA devrait décider cette semaine si "Hymne" a une autre chance

« Anthem » aura-t-il une dernière chance ou sera-ce bientôt faux pour de bon? Les responsables d’EA devraient en décider cette semaine. 30 employés de BioWare travaillent actuellement sur le projet « Anthem Next » et tentent de mettre le jeu de service sur la bonne voie.

Comme le rapporte Jason Schreier, rédacteur en chef de Bloomberg, certains patrons d’EA examineront la dernière version de « Anthem Next » cette semaine et décideront ensuite si l’équipe qui y travaille recevra des renforts ou si le projet sera complètement interrompu. 30 développeurs BioWare travaillent actuellement sur le projet, qui, selon des sources qui ont un aperçu du développement, est bien trop peu.

Afin de produire suffisamment de nouveau contenu pour « Anthem » et de refondre complètement le jeu, il faudrait au moins trois fois le nombre de développeurs. Cependant, on ne sait actuellement pas si l’éditeur EA est prêt à consacrer autant de budget à la relance du jeu.

Tout cela a-t-il été vain?

« Anthem Next » inclut des modifications majeures du gameplay et de l’interface utilisateur. Les développeurs ont pris en compte les commentaires des forums communautaires et des médias sociaux pour les améliorations. On peut se demander si les changements seront jamais intégrés dans la version actuellement jouable de « Anthem ».

« Anthem » est sorti début 2019 et a été présenté comme un jeu de service offrant une histoire en constante évolution. Mais il y avait déjà des critiques dans les premiers avis. De nombreux joueurs ont trouvé que la campagne principale du jeu était trop répétitive et superficielle, et que la fin du jeu n’offrait pas suffisamment de contenu pour garder les joueurs à long terme engagés. Des problèmes de performances et d’innombrables bugs mettent la couronne sur le lancement raté.

Depuis lors, les 30 employés de BioWare travaillent dur chaque jour pour sauver la partie. Le plus grand modèle sera probablement l’histoire de « No Man’s Sky », qui a également été déchiré par les critiques lors du lancement, mais qui est depuis devenu un jeu de premier plan. Les prochains jours montreront si l’opération de sauvetage pour « Anthem » se poursuivra.