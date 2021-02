EA dévoile enfin la première bande-annonce de Mass Effect Legendary Edition

Le commandant Shepard et l’équipage normand sont de retour avec la première bande-annonce de Mass Effect Legendary Edition.

Cela a pris plus de temps que souhaité mais nous avons enfin une épopée Bande-annonce de Mass Effect Legendary Edition, la remasterisation tant attendue de l’épopée spatiale de Bioware. Préparez-vous à revivre l’une des meilleures aventures que nous ayons eues dans le monde du jeu vidéo, plus belle que jamais.

Pour ceux d’entre vous comme moi qui voulaient depuis longtemps l’apparition de ce pack Electronic Arts, la bonne nouvelle est qu’il ne reste plus rien. Nous n’aurons qu’à attendre le 14 mai de cette année pour remonter à bord du Normandy.

Le titre, bien sûr, nous apportera une expérience visuelle mise à jour avec 4K et HDR inclus. Nous aurons également une modélisation des personnages et des textures améliorées, des effets visuels retouchés, une plus grande profondeur de champ, un nouvel éclairage ou des ombres renouvelées. Des travaux ont même porté sur la cinématique pré-rendue.

Bien que là où nous remarquerons le plus le saut, c’est dans la première tranche. Ses développeurs commentent qu’il inclut des interfaces et une interface utilisateur mises à jour, ainsi que des ajustements d’exploration et de combat grâce à un nouveau système de ciblage.

Nous aurons également un nouveau comportement d’escouade, une optimisation de la gestion Mako et des caméras améliorées. De plus, cette compilation est livrée en standard avec tout le contenu téléchargeable apparu pour les trois titres.

Pour ceux d’entre vous qui ont l’intention de s’en emparer, nous n’avons pour le moment que la preuve de son lancement au format numérique. Bien sûr, sur le site officiel, nous avons cette image d’une édition physique spectaculaire qui n’inclut malheureusement pas le jeu.

La précommande de Mass Effect Legendary Edition est maintenant disponible sur PlayStation 4 et Xbox One, étant compatible avec les consoles de nouvelle génération. Nous pouvons également l’obtenir sur PC via Origin et Steam.

Allons-y!