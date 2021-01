EA crée un nouveau studio pour créer le prochain jeu de skate

Le prochain jeu Skate, qui a été confirmé lors de l’événement numérique d’EA l’été dernier, est très éloigné – à tel point que l’éditeur vient tout juste d’annoncer qu’il met sur pied un tout nouveau studio pour le créer. Le Full Circle, basé à Vancouver, dirigera le développement du titre, accompagné de Deran Chung, Cuz Parry et Daniel McCulloch. Le couple créatif Chung et Parry serait ravi de travailler à nouveau sur l’IP avant de faire une blague basée sur le nom du studio. « Certains diraient que la boucle est bouclée. »

L’équipe se concentre maintenant sur la dotation en personnel et l’embauche pour des postes qui incluent des artistes, des designers et des ingénieurs, et d’autres seront disponibles tout au long de l’année. Le McCulloch susmentionné a déclaré: « Nous voulons nous amuser et créer de super jeux auxquels les gens veulent jouer avec leurs amis. Et nous recherchons plus de développeurs pour nous aider à créer des mondes fascinants à explorer. »

Cette annonce suit les traces du récent jeu Star Wars révélé par Ubisoft et IO Interactive’s Project 007, qui sont deux titres également en développement très précoce. Il s’agit de susciter l’enthousiasme et de faire de l’entreprise un lieu de travail incontournable. Skate est encore dans des années, mais nous ne manquerons pas de vous apporter plus d’informations au fur et à mesure de sa sortie.