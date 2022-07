EA confirme qu’aucune équipe nationale ou club russe n’apparaîtra dans FIFA 23

Dans une déclaration à EuroGamer, EA a déclaré: « EA Sports est solidaire du peuple ukrainien et, comme tant de voix à travers le monde du football, appelle à la paix et à la fin de l’invasion de l’Ukraine.

En plus de retirer l’équipe nationale russe et les clubs de FIFA 22 et FIFA 23la société a également arrêté toutes les ventes de jeux et de contenus en Russie et en Biélorussie alliée.