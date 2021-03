EA confirme: Need for Speed ​​est retardé – le développeur travaille maintenant sur Battlefield 6

Comme l’éditeur EA l’a dit à Polygon, il est devenu développeur Jeux de critères (« Star Wars Battlefront 2 », « Need for Speed: Hot Pursuit Remastered ») de sa version actuelle Projet Need for Speed retiré à DICE lors du développement de Battlefield 6 soutenir. Le jeu de tir multijoueur, qui n’a pas encore reçu de nom officiel, devrait sortir cet automne pour PS5 et Xbox Series X publié.

Criterion Games prend désormais en charge DICE sur Battlefield 6

La raison de ce soutien supplémentaire est due aux conditions de travail beaucoup plus difficiles pour les studios de développement pendant la pandémie mondiale. Laura Miele, Chief Studios Officer chez EA, assure dans l’interview que Criterion Games soutiendra DICE, mais que le travail sur le nouveau titre Need for Speed ​​se poursuivra dans l’année à venir. La sortie du nouveau jeu de course, qui jusqu’à présent n’a pas non plus de nom officiel, a seulement été reportée. En conséquence, les fans ne devraient pas s’inquiéter.

Depuis qu’EA a ouvert le studio de développement il y a quelque temps Codemasters avait pris le relais, qui travaille également sur un jeu de course et qui devrait paraître cette année, le report des deux titres ne se gênera pas et éventuellement concurrencera.

Comment va Battlefield 6?

Dans l’interview, Miele a également admis que le travail à domicile provoquait l’épuisement et l’épuisement professionnel de certains employés. Après tout, de nombreux développeurs doivent prendre en charge les besoins de leurs familles en plus de leur travail, c’est pourquoi la productivité de DICE n’est actuellement pas aussi élevée, tout comme l’énergie créative et la connexion avec ses collègues. Bien que le nouveau Battlefield se développe «très bien», l’étape consistant à intégrer Criterion comme support était la bonne décision. Electronic Arts veut «mettre toutes les ressources dont nous disposons dans le nouveau Battlefield».

Quand EA premières scènes de jeu pour « Battlefield 6 » montrera est jusqu’à présent incertain. Nous vous tiendrons bien sûr au courant ici sur 45secondes.fr. Mais qu’attendez-vous du nouveau Battlefield? N’hésitez pas à nous écrire vos souhaits dans les commentaires ci-dessous ce post.