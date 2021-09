EA confirme le report de Battlefield 2042 à novembre

Mettre à jour: Suite aux réclamations faites par des initiés au cours des dernières 24 heures, EA DICE a confirmé que Battlefield 2042 sera retardé. Le jeu sort maintenant le 19 novembre 2021 et une mise à jour sur la bêta ouverte arrivera plus tard ce mois-ci.

Prendre à Twitter, l’équipe de développement a déclaré : « Construire la prochaine génération de Battlefield pendant une pandémie mondiale a créé des défis imprévus pour nos équipes de développement. Compte tenu de l’ampleur et de la portée du jeu, nous espérions que nos équipes seraient de retour dans nos studios ensemble au fur et à mesure de notre déménagement. vers le lancement. Avec les conditions actuelles qui ne permettent pas que cela se produise en toute sécurité, et avec tout le travail acharné que les équipes effectuent depuis chez eux, nous pensons qu’il est important de prendre le temps supplémentaire pour concrétiser la vision de Battlefield 2042 pour nos joueurs. «

Une mise à jour de l’équipe de Battlefield pic.twitter.com/K53VNM2tTz– Champ de bataille (@Battlefield) 15 septembre 2021

Histoire originale : Battlefield 2042 peut être soumis à un court délai qui sera confirmé à un moment donné cette semaine si l’on en croit la toute dernière série de rumeurs. Initié au jeu bavard Jeff Grubb a tweeté hier soir: « Bienvenue pour retarder la saison. Plus de retards à venir cette semaine. » Cela fait suite à la décision de Techland de pousser Lumière mourante 2 retour à février 2022, et maintenant, d’autres retards sont attendus pour d’autres titres dans les prochains jours.

Depuis l’affirmation de Grubb, ceux qui sont censés être au courant sont sortis pour clarifier qu’il voulait dire Battlefield 2042, dont la sortie sur PlayStation 5 et PS4 est actuellement prévue le 22 octobre 2021, ou une semaine plus tôt si vous dépensez de l’argent pour la version la plus chère. . Cependant, le retard en question peut ne pas repousser le FPS beaucoup plus longtemps. D’après Tom Henderson of Dualshockers, qui s’est avéré avoir des informations privilégiées dans le passé, dit que le titre devrait encore sortir cette année. Fin novembre est la suggestion actuelle.

#BATTLEFIELD2042 Retarder la mise à jour : A retarder de plusieurs semaines et non de mois ce qui est en contradiction avec les autres rumeurs, mais c’est ce que j’ai entendu. Fin novembre 2021 vole actuellement. – Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) 15 septembre 2021

Il poursuit en précisant: « Il semble également que tout cela se déroule actuellement en interne – Mais nous entendrons certainement ce qui se passe d’ici la fin de la semaine. Les dates sont horribles à tweeter car elles peuvent changer si facilement, mais c’est ce que j’ai entendu. »

Un retard de Battlefield 2042 n’est pas vraiment une surprise ; EA a été étonnamment silencieux à propos du jeu étant donné qu’il est à exactement un mois du lancement. Des bêta-tests secrets ont eu lieu, mais rien n’est facilement accessible au public. Il reste également le mode final à révéler pleinement, bien qu’une fuite récente ait peut-être gâché cette fête.

Si le jeu est effectivement retardé, nous vous apporterons cette nouvelle ici même sur le site. Seriez-vous d’accord avec un retard de Battlefield 2042 ? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous.