EA confirme le remake de Dead Space à EA PLAY Live 2021

Electronic Arts confirme le développement de Dead Space Remake et montre également un teaser lors de son événement EA PLAY Live 2021.

Bon, filles et garçons, au final la rumeur que beaucoup d’entre nous voulaient se confirme. Nous aurons une ration de Dead Space sous forme de remake. Le premier jeu, le plus terrifiant et le plus cool, aura une critique grâce à Electronic Arts. Et ils le confirment également avec une petite bande-annonce qui nous montre les ennemis typiques (nécromorphes) et le protagoniste Isaac Clark avec son costume.

Un costume qui dans le premier jeu vidéo nous servait à voir la santé du personnage et qui apparaît désormais dans le teaser très lumineux. Ci-dessous, vous pouvez voir le teaser qu’ils ont montré du remake de Dead Space et quelques images.

« Les fans de la série découvriront une histoire, des personnages, un gameplay améliorés et bien plus encore alors qu’ils se battent pour survivre au cauchemar vivant à bord du navire minier désolé, l’USG Ishimura, tout en découvrant le mystère horrible qui enveloppe le massacre de son équipage et du navire »

Espace mort

Le premier jeu vidéo de la saga Dead Space nous met dans la peau d’Isaac Clarke, un ingénieur qui aura du mal à bord du vaisseau spatial Ishimura. Sans savoir ce qui est arrivé à l’équipage, vous devrez naviguer dans les couloirs et les salles de ce navire infesté d’ennemis. Alors que d’autres jeux vidéo d’horreur nous devons tirer sur tout ce qui bouge, ou la meilleure chose à faire, courir, dans Dead Space, nous devrons achever les ennemis en leur coupant les membres.

Parmi les jeux vidéo numérotés sortis de Dead Space, le premier opus est susceptible d’être le plus aimé et le plus désiré par les fans. Développé par Visceral Games (voyons qui développe le remake maintenant), c’était et c’est un jeu vidéo d’horreur qui nous fera dresser les cheveux plusieurs fois ainsi qu’une tension constante pour ne pas savoir ce qui nous attend.

Ce remake de Dead Space sortira sur PlayStation 5, Xbox Series X et PC Master Race.