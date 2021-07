EA apporte des modifications à la chaîne YouTube Dead Space. Un autre indice sur un autre jeu de la saga ?

Les changements apportés à la chaîne YouTube Dead Space ajoutent plus de carburant aux fortes rumeurs sur le retour de la saga.

Autant il ne faut pas se fier aux rumeurs, autant il est difficile de ne pas prêter l’oreille aux nombreuses nouvelles qui se font entendre ces derniers temps. Divers initiés ont révélé que le 23 juillet, EA présentera un nouveau jeu de la série Dead Space lors de son événement EA Play Live. Eh bien maintenant, une nouvelle piste est ajoutée: EA a récemment fait modifications apportées à la chaîne youtube Dead Space.

La chaîne de la saga d’horreur spatiale populaire a changé son image de profil. Cela peut sembler une « bagatelle », mais cela déclenche des alarmes sur les intentions de ramener la saga à la vie. Surtout quand on se rend compte que la chaîne était inactive depuis plusieurs années. Autant d’indices réunis sur le retour de la saga… Coïncidence ? Eh bien, cela nous semble étrange que ce soit une coïncidence, mais il est encore possible qu’il en soit ainsi. Rappelons qu’après tout, Visceral Games, le studio qui a créé la saga, a fermé ses portes en 2017.

Les rumeurs du initiés ils anticipaient également que le retour de la saga serait un redémarrer et pas une suite. Ils prétendent également qu’il viendra de la main de Glen Schofield. Le créateur du premier jeu et que nous avons vu récemment montrer son nouveau jeu vidéo « The Callisto Protocol ». Qui, soit dit en passant, s’est ouvertement révélé être un jeu totalement inspiré de son précédent travail d’horreur spatiale.

La saga sanglante Dead Space a emmené notre protagoniste, Isaac Clarke, dans divers vaisseaux et stations spatiales. Là, il a dû se frayer un chemin à travers des extraterrestres abominables, les horreurs de son esprit et gore à cascoporro. Un serveur n’a pas pu s’empêcher de penser quand il l’a joué qu’il s’agissait d’un disciple talentueux des classiques Resident Evil. Ce qui en disait long et très bien sur cette saga d’horreur.