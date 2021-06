EA a été piraté : le code source ‘FIFA 21’ et le moteur Frostbite volés

Vice a rapporté que 780 Go de données ont été volés sur les serveurs de l’entreprise, y compris les codes pour « FIFA 21 » et le moteur Frostbite.. Selon le point de vente, les pirates font de la publicité pour la vente des données dans différents forums. Le vol a été confirmé par EA elle-même à Vice, reconnaissant qu’il y a eu un « incident d’intrusion récent » sur son réseau.

« Une quantité limitée de code de jeu et d’outils associés ont été volés », déclare EA, qui affirme que « aucune donnée de joueur n’a été consultée et nous n’avons aucune raison de croire qu’il y a un danger pour la vie privée « Selon EA, ils ont déjà remis l’affaire entre les mains des autorités afin que l’enquête puisse commencer.

Aucun impact commercial

Enfin, EA, a déclaré à Vice qu’ils ont « amélioré la sécurité et nous ne nous attendons pas à un impact significatif dans nos jeux ou notre entreprise. « Il s’agit de l’une des dernières attaques de pirates informatiques contre les sociétés de jeux vidéo, après des événements similaires qui ont affecté Capcom ou CD Projekt Red.

Vice affirme que des pirates ont signalé sur des forums qu’en plus des codes susmentionnés, il existe des kits de développement et des ensembles de codes qui facilitent la programmation. Pour le moment, ils ne se déplacent évidemment que sur des forums cachés aux yeux du public, et il reste à voir si le vol affectera de quelque manière que ce soit les futurs jeux utilisant Frostbite.