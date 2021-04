EA a accordé un brevet sur la technologie de réglage de la difficulté

Le développeur et l’éditeur du jeu EA a récemment approuvé un brevet pour la technologie de réglage dynamique de la difficulté.

Utilisation de la technologie d’intelligence artificielle via le cloud, ajustement dynamique de la difficulté DDA échelle de la difficulté en fonction de l’interaction des joueurs.

Si un joueur a de la difficulté à marquer des coups dans un jeu comme FIFA, la technologie de réglage rendra le jeu un peu plus facile. De même, si un joueur trouve cela trop facile, le IA peut augmenter la difficulté.

Le brevet a été approuvé le 25 mars et détaille l’intention d’EA de garder les joueurs engagés le plus longtemps possible: «Souvent, les jeux trop difficiles ou trop faciles se traduiront par moins de plaisir pour l’utilisateur. Par conséquent, l’utilisateur jouera probablement moins. «

EA a récemment été critiqué lorsqu’un fan de FIFA Ultimate Team a analysé les chiffres et a découvert combien il en coûterait pour acheter son équipe de rêve.