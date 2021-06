E3 s’habille

L’ESA nous donne la date du gala des récompenses E3 2021. Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez la suivre en coq si vous le souhaitez

La foire de cette année à Los Angeles continue de tout donner pour se faire remarquer. Il a déjà annoncé en grande pompe les entreprises qu’il aura et nous avons même quelques dates pour ses conférences. Mais maintenant c’est au tour de quelque chose de plus distingué. C’est le moment de la date du gala de remise des prix E3 2021.

Le 15 juin, à l’issue de l’événement en ligne que nous verrons cette année, ce gala sera présenté comme une cérémonie de clôture. Ce sont les éditeurs des médias IGN, GameSpot, PC Gamer et GamesRadar + qui choisiront les lauréats des récompenses officielles de cet E3 2021. Et nous le savons, chers coupables. Nous manquons un serveur en tant que représentant de l’Espagne en Eurovision ce gala. Mais que pouvons-nous faire.

Mais en laissant de côté une absence aussi horrible, il est curieux de voir comment l’ESA, l’organisateur de l’E3, prévient que l’événement «va être rempli d’annonces et de révélations passionnantes«. Autrement dit, il semble qu’ils vont adopter le format que Geoff Keighley a popularisé aux Game Awards. Ils mélangeront annonces avec prix, interviews et surprises et ainsi ils essaieront de nous cajoler pour que nous le voyions du début à la fin.

Les responsables de la réalisation de l’émission seront Greg Miller, Jacki Jing et Alex « Goldenboy » Mendez et nous pourrons le voir sur les différentes plateformes numériques. Parmi eux, la chaîne Twitch officielle de l’événement, YouTube ou les réseaux sociaux de Twitter ou Facebook.

Nous devons encore connaître l’heure de l’émission et dans quel format nous pouvons la voir (si elle est vue) dans notre pays. Nous serons donc attentifs à compléter ce panel, qui est le calendrier E3 2021.