E3 2021 : Redfall, Starfield, Forza Horizon 5, Battlefield 2042 et plus annoncés sur Xbox

L’Electronic Entertainment Expo 2021 ou E3 2021 a eu lieu le dimanche 13 juin et Xbox, la vitrine commune de Bethesda, a été l’un de ses points forts. Microsoft (qui possède désormais Xbox et Bethesda) a partagé des informations et des bandes-annonces pour un total de 30 nouveaux titres, dont Starfield, Halo Infinite, Diablo 2: Ressuscité, STALKER 2: Heart of Chernobyl, Back 4 Blood, Battlefield 2042, Psychonauts 2, Fallout 76, Microsoft Flight Simulator, Forza Horizon 5, et Chute rouge.

Les grands événements peuvent devenir occupés et chaotiques.​ Heureusement, c’est pourquoi les récapitulatifs existent : https://t.co/fdamDT6Jzh | #XboxBethesda pic.twitter.com/qpvMMzCY0P – Xbox (@Xbox) 13 juin 2021

Ci-dessous, faites un bref résumé des grandes annonces faites par Microsoft lors de l’événement dans sa présentation d’une heure et demie. La plupart des jeux seront disponibles sur Game Pass et seront exclusifs à la console Xbox.

Starfield sera exclusivement disponible sur Xbox Series X et PC Windows à partir du 11 novembre 2022. Le titre sera également disponible pour Xbox Game Pass.

Stalker 2 : Cœur de Tchernobyl, dont la nouvelle bande-annonce a été présentée lors de la présentation Xbox et Bethesda, sera disponible le 22 avril de l’année prochaine et arrivera sur Game Pass le premier jour.

Retour 4 Sang, le prochain jeu de tir de zombies et successeur spirituel du Laissé pour mort série, arrive sur Xbox Game Pass après sa sortie.

Avalanche a annoncé son nouveau jeu de Just Cause Team nommé Contrebande, lors de la diffusion en direct de l’E3 2021 sur Xbox. Il se déroule dans les années 1970. Le jeu psychique de Double Fine, Psychonautes 2, sera disponible sur Windows PC Xbox One, Xbox Series X et Game Pass à partir du 25 août de cette année.

Sea of ​​Thieves recevra une nouvelle mise à jour gratuite intitulée A Pirate’s Life le 22 juin, mettant en vedette de nouveaux personnages : le capitaine Jack Sparrow et Davy Jones de la pirates des Caraïbes cinéma.

Editeur Annapurna Interactive’s Douze minutes sortira le 19 août. C’est un jeu d’aventure de 12 minutes en boucle.

Présenté lors de la keynote de Microsoft à l’E3, Halo infiniLa nouvelle bande-annonce de a révélé qu’elle sortira pendant la saison des vacances 2021 avec un mode multijoueur gratuit.

Fallout 76’s Règne d’acier sera une mise à jour gratuite de l’histoire qui mettra fin à l’histoire de la Confrérie de l’Acier. Diablo 2 : ressuscité aura une version bêta multijoueur qui arrivera en août de cette année, suivie de son lancement le 23 septembre. Il sera disponible sur PC Windows, Xbox One et Xbox Series X.

Supergiant Games apportera Enfers le 13 août sur les consoles, y compris la Xbox One, la Xbox Series X et le Game Pass. Parc Monomi Éleveur de Slime 2 la suite sortira en 2022. Simulateur de vol Microsoft devrait sortir le 27 juillet et sera disponible sur Xbox Series X et Game Pass.

La bande-annonce d’un nouveau titre de snowboardeur Shredders affirme que le jeu sortira vers décembre de cette année. Rien n’a encore été révélé sur le titre.

Remplacé sortira en 2022. Il s’agit d’une nouvelle plate-forme d’action de science-fiction avec des graphismes pixel art détaillés et fluides. Il sera également disponible sur Game Pass au lancement.

Les mondes extérieurs 2 est la suite de The Outer World d’Obsidian Entertainment. Peu de détails sont révélés dans la bande-annonce, cependant, il sera bientôt disponible sur Xbox Series X et Windows.

Forza Horizon 5, y compris plusieurs mini-jeux, sera lancé pour Windows PC, Xbox One, Xbox Series X ainsi que Game Pass le 9 novembre de cette année. Il aura une recréation détaillée du Mexique.

Chute rouge était le dernier jeu annoncé lors de la vitrine des jeux Xbox et Bethesda. La nouvelle Xbox d’Arkane proposera un gameplay simple et multijoueur et sera lancée au cours de l’été 2022. Elle sera disponible sur PC et Xbox pour la série X/S. De plus, il sera sur Xbox Game Pass dès le premier jour.

