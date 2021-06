E3 2021 : Les 23 bandes-annonces, date de sortie et plateformes des meilleurs jeux présentés

La gueule de bois de l’E3 est toujours le meilleur moment pour jetons un regard en arrière et demandons-nous quels ont été les meilleurs moments des cinq derniers jours. Nous avons sélectionné 23 bandes-annonces qui nous ont impressionnés et nous les présentons ici, avec leurs plateformes et la date de sortie correspondante. Graphismes nouvelle génération, concepts chevronnés, franchises de retour… c’est le meilleur de l’E3 2021.

‘Starfield’

Bethesda n’avait pas créé de franchise depuis des décennies, et seulement le fait que nous allons avoir un monde de jeu de rôle ouvert avec un décor de science-fictionBien qu’il ne sorte qu’en 2022, c’est une excellente nouvelle. Bien sûr, son exclusivité sur Xbox (jusqu’à présent, on ne savait pas si les produits Bethesda seraient exclusifs à leurs nouveaux propriétaires) et son apparition dans Game Pass le jour 1 ont fait couler plus d’encre que ce que, pour l’instant, sa bande-annonce suggestive promet.

Plateformes : Xbox Series X/S

Xbox Series X/S Date: 11/11/22

« Extraction de l’arc-en-ciel Six »

Le point culminant de la conférence UbiSoft a été cette tireur coopérative en ligne qui nous mettra aux commandes d’une escouade chargée d’effectuer des missions tactiques contre une invasion d’origine inconnue. Jouant avec l’idée de contagion, le jeu présente à la fois des situations d’action et de furtivité rapides et une planification stratégique. Des ennemis spectaculairement odieux et le ton sérieux et concentré habituel de la franchise.

Plateformes : PC, PS4, PS5, XBOne, Série X/S, Luna, Stadia

PC, PS4, PS5, XBOne, Série X/S, Luna, Stadia Date: 16/09/21

Avatar : Frontières de Pandore

Alors que le jeu était annoncé depuis quatre ans, ce nouveau titre basé sur le film de James Cameron montre déjà ses premières images de Action rapide, combat contre les futures armes militaires, balade en dragon et des environnements paradisiaques. Une adaptation qui se veut fidèle et spectaculaire, et ne s’adresse pas qu’aux fans du film.

Plateformes : PS5, Série X/S, Luna, Stadia

PS5, Série X/S, Luna, Stadia Date: 2022

« Mario + Lapins Crétins : Des étincelles d’espoir »

Ce « Mario + Lapins Crétins : Kingdom Battle » exclusif à Switch de 2017 a été l’une des grandes surprises de la saison : un mélange des univers Mario et Lapins Crétins, mais pas avec une mécanique et une action de jeu de plate-forme, mais une stratégie à la « XCOM ». Maintenant, ils reviennent avec de nouveaux compagnons (ces Sparks qui sont la fusion contre nature des deux univers) et une atmosphère qui rappelle, pour de bon, le « Super Mario Galaxy ».

Plateformes : Commutateur Nintendo

Commutateur Nintendo Date: 2022

‘STALKER 2 : Cœur de Tchernobyl’

Ils continuent à venir aperçus de la suite très attendue de ce jeu post-apocalypse mutant en zone russe. Tout ce qui a rendu le premier opus mémorable (monstres, pouvoirs, environnements ultra-sinistres, camaraderie entre aventuriers en lambeaux) revient avec un titre qui, comme son précédent réalisé en son temps, promet de pousser les capacités graphiques des consoles et des PC à la limite.

Plateformes : PC, Xbox Série X/S

PC, Xbox Série X/S Date: 28/04/22

‘Back 4 Blood’

Le titre ne trompe personne : Turtle Rock Studios a voulu reproduire les découvertes de son révolutionnaire « Left 4 Dead » Avec une nouvelle coopération à quatre joueurs avec des avalanches d’ennemis traquant des héros aux capacités distinctives. Cette fois, oui, avec la possibilité que les joueurs incarnent les infectés et les jeux ne sont pas que coopératifs.

Plateformes : PC, PS4, PS5, XBOne, Série X/S

PC, PS4, PS5, XBOne, Série X/S Date: 10/12/21

‘Champ de bataille 2042’

Après la présentation du trailer il y a quelques jours, DICE a profité de la conférence de Microsoft pour glisser un gameplay qui montrait clairement les grands atouts de ce nouvel opus de la guerre multijoueur : Phénomènes armosphériques apocalyptiques transformant le champ de bataille et 128 joueurs simultanés tout donner dans des batailles massives. Spectacle garanti pour l’un des grands blockbusters de l’automne.

Plateformes : PC, PS4, PS5, XBOne, Série X/S

PC, PS4, PS5, XBOne, Série X/S Date: 22/10/21

« Une histoire de peste : Requiem »

Le premier ‘A Plague Tale’ était l’un des meilleurs jeux de 2019, avec son mélange suggestif et très soigné dans le visuel du drame historique et de la mécanique d’infiltration et des actions occasionnelles. Dans une bande-annonce spectaculaire qui comprend un raz-de-marée de rats et le retour d’Amicia et de son frère Hugo et de l’insistante Inquisition, nous pouvons voir toutes les caractéristiques qui ont rendu le premier jeu génial, plus quelques autres, comme une certaine réorientation vers action avec apparition d’armes.

Plateformes : PC, PS5, Série X/S, Commutateur

PC, PS5, Série X/S, Commutateur Date: 2022

‘Age of Empires IV’

Nous savions que le classique revenait, mais nous ne connaissions pas la date avec certitude. Une fois le doute levé (il arrivera en octobre sur Steam et le Windows Store), nous avons continué à sauver des éléments qui distingueront cette suite du classique RTS de World’s Edge. Il y aura huit civilisations, quatre campagnes, 35 missions et huit modes multijoueurs, ainsi le frisson guerrier est garanti.

Plateformes : ordinateur

ordinateur Date : 28/ 21/10

‘Forza Horizon 5’

Absolument Ce nouvel opus du jeu de conduite de Playground Games est spectaculaire, qui se déroulera au Mexique. Cela garantit une remarquable variété d’environnements, de l’urbain au désert : les scénarios colorés et un multijoueur massif dans lequel nous pouvons affronter des pilotes du monde entier ont été les premières pistes qui ont échappé à ce nouvel opus.

Plateformes : XBOne, série X/S

XBOne, série X/S Date: 11/09/21

‘Redfall’

Arkane, créateurs de grands jeux comme ‘Prey’ ou ‘Dishonored’, signez ceci Aventure en coopération dans un monde ravagé par une invasion de vampires. Humour léger et ton pour un jeu d’action coopératif qui combine des pouvoirs télékinésiques avec des armes lourdes, dans un autre jeu Bethesda exclusif à Xbox et PC et à être sur Game Pass dès le premier jour.

Plateformes : PC, Xbox Série X/S

PC, Xbox Série X/S Date: 2022

‘Microsoft Flight Simulator’

En un rien de temps Nous aurons l’occasion de voler sur la console de la même manière et très réaliste que nous le faisons sur un ordinateur. Le légendaire simulateur de vol arrive en juillet avec les mêmes extensions que la version PC a eu jusqu’à présent (y compris la toute nouvelle ‘World Update 5’ dédiée aux pays nordiques). Et pour info, un DLC d’automne dédié au nouveau film ‘Top Gun’.

Plateformes : Xbox Series X/S

Xbox Series X/S Date: 27/07/21

‘Psychonautes 2’

L’œuvre culte acclamée de Double Fine revient avec une suite multiplateforme très attendue qui ramène l’humour excentrique, le symbolisme fou et les mécanismes de plate-forme, d’aventure et de puzzle délicieusement classiques du jeu original. Razputin Aquato veut toujours rejoindre les Psychonauts, nous devrons donc l’accompagner à nouveau pour une nouvelle aventure mentale.

Plateformes : PC, PS4, PS5, XBOne, Série X/S

PC, PS4, PS5, XBOne, Série X/S Date: 25/08/21

‘Gardiens de la Galaxie’

Après la déception du jeu ‘Avengers’, Square Enix s’oriente vers le traditionnel avec une aventure d’action humoristique qui correspond parfaitement à l’un des groupes les plus appréciés du MCU. Nous contrôlerons Starlord en donnant des ordres au reste de l’équipe, contrôlé par l’IA, dans une histoire qui se déroule alors que les Gardiens ne sont ensemble que depuis un an.

Plateformes : PC, PS4, PS5, XBOne, Série X/S

PC, PS4, PS5, XBOne, Série X/S Date: 26/10/21

‘Halo infini’

Les fans de la franchise Master Chief peuvent pousser un soupir de soulagement : après un premier trailer qui a obligé les ateliers à revenir dans le jeu pour proposer une avance à la hauteur de l’occasion, ce que Microsoft a montré cette année faisait, désormais, bien mieux. Attention à un multijoueur intéressant et frénétique, à la hauteur de ce qu’on attend de la série, et dont la première saison sera incluse gratuitement dans le Game Pass.

Plateformes : Xbox Series X/S

Xbox Series X/S Date: T4 2021

« La chute de Babylone »

On sait peu de choses sur le nouveau jeu du bien-aimé Platinum Games, au-delà de cela, son action sera, comme d’habitude en studio, frénétique et exigeante. Cette histoire d’escalade d’une tour immensément grande a été annoncée à l’époque pour PS4 et maintenant nous savons que Il arrivera également sur PS5 à une date inconnue et sous le format jeu en tant que service.. Une bêta fermée sera également disponible sous peu.

Plateformes : PC, PS4, PS5

PC, PS4, PS5 Date: Indéterminé

« L’étranger du paradis »

Et encore plus d’action frénétique entre les mains d’autres spécialistes : Team Ninja est chargé de mettre en pièces l’esthétique de ‘Final Fantasy’ avec une multiplateforme prévue pour 2022, et dont les utilisateurs de PS5 peuvent déjà essayer une démo. Il raconte l’histoire de Jack, prophétisé Guerrier de la Lumière (ou pas ?), qui en compagnie de quelques alliés devra vaincre le Chaos sur son propre terrain.

Plateformes : PC, PS4, PS5, XBOne, Série X/S

PC, PS4, PS5, XBOne, Série X/S Date: 2022

‘Dying Light 2 – Restez humain’

Reviens ça Aventure post-apocalyptique qui a surpris les habitants et les étrangers en utilisant le parkour comme moyen d’échapper aux zombies inventif et spectaculaire. Cette fois, nous avons un nouveau personnage, Aiden, dont nous devrons démêler le passé dans une suite avec de nombreuses nouveautés, comme le combat au corps à corps, qui a été renforcé de la manière la plus sanglante possible.

Plateformes : PC, PS4, PS5, XBOne, Série X/S

PC, PS4, PS5, XBOne, Série X/S Date: 17/12/21

‘Métroid Dread’

Le retour tant attendu de Samus ne s’est pas produit dans un nouvel opus de ‘Metroid Prime’, mais en guise de compensation, nous avons au coin de la rue un retour du personnage emblématique de Nintendo à ses origines 2D. Une véritable metroidvania où notre chasseur de l’espace devra mettez votre mémoire, vos compétences et votre ingéniosité au travail pour affronter des bêtes métalliques mangeuses d’ADN.

Plateformes : Commutateur Nintendo

Commutateur Nintendo Date: 10/08/21

Suite de « The Legend of Zelda : Breath of the Wild »

Toujours sans titre, la suite de l’un des jeux phares de Nintendo Switch, le dernier opus de l’incarnation classique de Zelda, « Breath of The Wild », a dévoilé ses images en mouvement pour la première fois. En tout consonance esthétique et thématique (bien qu’il manque un bras à Link ?) avec le premier opus, propose un nouveau voyage à Hyrule pour 2022.

Plateformes : Commutateur Nintendo

Commutateur Nintendo Date: 2022

‘Anneau Ancien’

Hidetaka Miyazaki de From Software et George RR Martin, créateur de ‘Game of Thrones’, unissent leurs forces dans un jeu qui se présente, à la sortie, aussi rude, difficile et sombre que les ‘Dark Souls’. La remorque, pour ouvrir la bouche, a une imagerie macabre très en phase avec les propositions habituelles de From SoftwareNous pouvons donc nous attendre à un retour au broyage maison et à une frustration ultime.

Plateformes : PC, PS4, PS5, XBOne, Série X/S

PC, PS4, PS5, XBOne, Série X/S Date: 21/10/21

‘Remplacé’

Cet E3 a montré quelques exemples de jeux qui montrent que le pixel n’est pas seulement mort, mais a atteint un niveau de puissance expressive Cela fait pâlir les trillions de polygones de productions plus ambitieuses. Cela a été démontré par la réinvention du classique d’arcade ‘Metal Slug Tactics’ et aussi de cette merveille cyberpunk plein de couleurs néons et acides où l’on donnera vie à une intelligence artificielle qui est piégée dans un corps humain contre son gré.