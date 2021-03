E3 2021: Le salon sera-t-il annulé cette année?

Selon la Los Angeles Convention and Tourism Development Commission, c’était Événement en direct autour de l’E3 2021 annulé. Au lieu de cela, une foire commerciale purement en ligne devrait avoir lieu.

La pandémie corona fait toujours rage, ce qui rend actuellement impossible les foires commerciales régulières. Les grands événements sont interdits, c’est pourquoi nous avons dû passer aux salons en ligne l’année dernière. L’E3 2020 n’a également eu lieu en ligne que pendant une courte période, juste comme ça Gamescom.

L’E3 2021 semble à nouveau être un salon numérique

Cette année, cela semble aller de la même manière. On ne peut actuellement pas prévoir l’évolution de la situation autour de Corona dans les mois à venir. Il existe maintenant plusieurs vaccins, mais tant qu’ils n’auront pas été administrés à un si grand nombre de personnes qu’une soi-disant immunité collective naîtra, on ne peut pas le dire.

En fait c’était encore pour cette année un E3 régulier à Los Angeles prévu, où les joueurs, les journalistes et les développeurs ainsi que les éditeurs devraient se rencontrer en personne. Le salon n’a pas encore été officiellement annulé, mais il y a maintenant une indication que nous devrions nous attendre à nouveau à un événement en ligne en 2021.

Selon un document, l’E3 doit être enregistré auprès du Board of Los Angeles Convention and Tourism Development Commission Événement en direct déjà annulé être. Au lieu de cela, un remplacement en ligne est en cours de discussion. Pour 2022 et 2023, cependant, ils souhaitent revenir à un salon ordinaire, pour lequel les contrats autour des licences doivent d’abord être négociés.

Selon le site Web VideogamesChronicle, l’organisateur de l’E3, l’ESA, a déjà parlé aux éditeurs d’idées pour le salon de cette année. C’est censé être un Événement en direct en ligne être organisé, le du 15 au 17 juin se déroule. Le salon virtuel s’accompagne évidemment de la sortie de démos de jeux jouables.

Les plans précédents ne sont pas encore dans les chiffons secs et doivent être approuvés dès que les éditeurs donnent leur approbation. Un porte-parole de l’ESA a déclaré:

«Nous pouvons confirmer que nous sommes en train de repenser l’expérience E3 pour 2021 et que nous partagerons bientôt tous les détails sur la manière dont nous réunissons la communauté mondiale du jeu vidéo. Nous avons d’excellentes conversations avec les éditeurs, les développeurs et les entreprises de tous les horizons et nous sommes impatients de partager bientôt des détails sur leur implication. «

Il semble donc que nous le serons cette année encore un E3 numérique pour obtenir.