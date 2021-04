E3 2021: Le salon en ligne de cette année sera gratuit pour tous, pas de paywall

L’année dernière est le E3 2020 (Electronic Entertainment Expo) a été annulé en raison de la pandémie mondiale. Cette année, le salon aura lieu, mais en tant qu’événement purement numérique, les détails officiels ne sont pas encore connus. Il n’était pas non plus clair jusqu’à présent si le salon en ligne ou au moins une partie de celui-ci sera situé derrière un paywall.

Cette hypothèse a été exprimée par des collègues de VideogamesChronicles, entre autres, dans un article récent. En conséquence, les responsables de la foire du jeu mettraient une barrière de paiement sur certains contenus.

E3 2021: Salon du libre-échange pour tous

Mais maintenant, il y a de bonnes nouvelles: Le compte officiel de l’E3 a répondu à ce message sur Twitter et a annoncé que le salon en ligne était un événement gratuit pour tous les participants. Bientôt, ils aimeraient également partager toutes les nouvelles de l’événement à venir avec le public.

Vous n’avez donc pas à craindre que certains contenus ne vous soient pas accessibles si vous ne payez pas d’argent pour cela.

L’ESA a fait une déclaration similaire à Gamespot:

«Nous avons travaillé dur pour offrir une expérience gratuite à toute personne intéressée par l’E3 2021 et nous sommes impatients de partager plus de détails bientôt.«

Un porte-parole a ensuite ajouté qu ‘ »il n’y aura aucun élément à l’E3 2021 qui se trouve derrière un pass de paiement ou un paywall ».

Le salon numérique de l’E3 2021 est un événement gratuit pour tous les participants. Nous sommes ravis de vous informer très bientôt de toutes les vraies nouvelles de l’événement. https://t.co/HzTzaQEosx – E3 (@ E3) 1 avril 2021

Quand l’E3 a-t-il lieu en 2021?

L’ESA n’a pas encore annoncé de date pour l’E3 de cette année. Le salon a traditionnellement lieu chaque année du début à la mi-juin.

En dehors de l’E3, d’autres spectacles auront lieu cet été. Par exemple, Microsoft et sa filiale Bethesda planifient leurs propres vitrines en dehors du salon. On s’attend également à ce que d’autres sociétés telles que Sony and Co. organisent leurs propres événements à différents moments de cette année pour présenter leurs nouveaux jeux et partager les mises à jour avec le public.