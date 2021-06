E3 2021 : De la suite de Breath of the Wild à Far Cry 6, retour sur les grandes annonces de l’événement

16 juin 2021 19:41:07 IST

Après tout le chaos en 2020 qui a vu le report de l’E3, il est enfin de retour cette année. L’événement a été diffusé à travers le monde et prétend en plaisantant qu’il peut même être visionnable dans l’espace (en fonction de la couverture WIFI).

Pour commencer, la meilleure question à laquelle il faut répondre est : qu’est-ce que l’E3 et pourquoi est-ce si important ? E3, qui signifie Electronic Entertainment Expo, est un événement commercial pour l’industrie du jeu vidéo et parmi les passionnés, il est souvent considéré comme l’un des événements définitifs à suivre. Les développeurs de jeux, les éditeurs et les fabricants de matériel et d’accessoires les plus importants et les plus connus utilisent cet événement comme leur plate-forme pour faire leurs annonces sur les produits à venir et leurs projets futurs.

Compte tenu de la nature de l’événement, nous arrivons au point de quelles ont été les plus grandes annonces qui ont été faites cette année ?

Comme beaucoup des années précédentes, il y a tellement d’annonces incroyables qui ont été faites au cours des 4 jours qui s’étendent du 12 au 15 juin. En commençant par les bases, les trois fabricants de consoles de jeux les plus connus ont montré tellement de jeux que j’ai maintenant du mal à décider à quoi je dois jouer en premier.

Malgré cela, il y a quelques jeux que j’attends plus que d’autres, comme Redfall. Chute rouge a été annoncé par Bethesda et cela ressemble à un jeu de tir CO-OP en monde ouvert vraiment amusant qui sortira l’année prochaine. Le jeu oppose les joueurs aux vampires de la ville de Redfall comme moyen de survie et ces vampires ont de sérieux problèmes lorsqu’il s’agit de traiter les humains.

Forza Horizon 5 est un jeu de course en monde ouvert basé au Mexique qui permet aux joueurs d’explorer un grand nombre de zones dans un véhicule de leur choix. Cela peut aller des forêts tropicales aux villes et même au désert ouvert. Pour être honnête, j’ai vu ma voiture préférée de tous les temps dans la bande-annonce (Mitsubishi Lancer Evo X), donc je suis très partial envers ce jeu. La date de lancement prévue est le 9 novembre 2021.

Loin cri 6 est le dernier opus de la franchise et, en prime, il permet aux joueurs d’explorer pour la première fois l’histoire des méchants des jeux précédents de la franchise. Cette caractéristique d’examiner l’histoire des principaux méchants des différents jeux me fait croire que ce jeu sera l’un des meilleurs jeux de cette année lorsqu’il sortira le 7 octobre.

Le jeu Avatar : Frontières de Pandore n’est pas un épisode de la série d’avatars qui présente notre maître de l’air préféré, c’est plutôt un jeu basé sur le monde créé en 2009 par James Cameron pour son film Avatar. Ce jeu fait parler de lui depuis pas mal de temps maintenant et le peu que j’en connais me donne envie de l’essayer. Si les affirmations sont vraies, les joueurs pourront explorer des parties jamais vues auparavant du monde d’Avatar dans ce jeu.

Rainbow Six : Extraction, qui devait à l’origine s’appeler Rainbow Six : Quarantaine, merci d’avoir enfin appris votre leçon Ubisoft est le dernier opus de la franchise Rainbow Six qui a fait ressortir son précédent jeu Rainbow Six Siege dans le monde de l’esport professionnel, et étant donné que cela fait 6 ans, cela pourrait être une indication qu’Ubisoft cherche à faire bouger les choses à cet égard. Le jeu sortira le 16 septembre de cette année.

Étranger du paradis : Final Fantasy Origin est un jeu qui m’a fait souhaiter pouvoir avancer rapidement le temps. Développé par Square Enix en collaboration avec Team Ninja, je m’attends à ce que le jeu en soit un pour les livres d’histoire. Team Ninja est le nom derrière deux de mes franchises de jeux hack and slash préférées de tous les temps, Nioh et Ninja Gaiden. J’espère que le gameplay est similaire à ce que Team Ninja a réalisé dans le passé. Le jeu sortira dans le courant de l’année prochaine.

Guardians of the Galaxy a développé un jeu pour cela et en tant que fan de bandes dessinées, je ne peux pas être plus heureux. Le jeu permettra de jouer une variété de personnages de la série des gardiens de la galaxie et pour être honnête, j’ai du mal à penser à une raison pour laquelle cela pourrait mal tourner. La date de lancement est le 26 octobre 2021.

Anneau ancien est quelque chose qui me passionne en raison de l’implication de George RR Martin. Je m’attends à ce que le jeu ait une histoire vraiment riche qui le rend difficile à détester. Le fait qu’il soit développé par Bandai Namco me donne l’espoir que les mécanismes de jeu seront aussi raffinés que l’histoire. Le jeu devrait sortir le 21 janvier de l’année prochaine.

Starfield est prometteur du fait que j’ai entendu quelques phrases qui s’y rattachent, monde ouvert et espace. Étant donné que jusqu’à présent, il n’y a qu’un teaser pour le jeu, je ne sais pas trop à quoi m’attendre. Si le jeu est bien fait par Bethesda, il pourrait être l’un des jeux les plus épiques de son époque. La sortie du jeu est prévue pour le 11 novembre 2022.

EA a décidé que l’E3 était le moment idéal pour montrer la bande-annonce de gameplay de leur prochain jeu Champ de bataille 2042. Autant que je sache à partir de ces bandes-annonces, le jeu a fière allure et le fait que beaucoup de mes amis parlent de l’essayer m’a fait réfléchir. Le jeu devrait sortir le 22 juillet 2021.

Dark Pictures Anthology : La Maison des Cendres m’a enthousiasmé car je pense que le jeu offrira un scénario plutôt intéressant et s’adressera également à ceux qui veulent jouer à quelque chose avec des éléments d’horreur impliqués. Ce jeu devrait sortir le 22 octobre 2021.

Legend of Zelda : Breath of the Wild 2 est un jeu que j’attends avec impatience depuis le jour où il a été mentionné pour la première fois. Le jeu précédent de la franchise, Legend of Zelda : Breath of the Wild a été publié exclusivement pour le commutateur Nintendo et reste à ce jour l’une de mes principales raisons de posséder cette console (les jeux Pokémon sont l’autre raison). Ce jeu sortira l’année prochaine.

Astrie Ascendant est un jeu qui me distingue par son style artistique unique. Les personnages et l’ensemble du jeu ont un aspect peint à la main, et en tant que tel, je suis très désireux d’essayer de jouer au jeu. même si le gameplay s’avère très ordinaire, les captures d’écran du jeu à elles seules devraient faire de belles affiches. Le jeu sera lancé plus tard cette année.

Shin Megami Tensei V est un jeu qui sortira sur Nintendo Switch le 11 novembre 2021. Le jeu jette le joueur dans une version alternative de Tokyo où existent des démons et des anges. On s’attend ensuite à ce que le joueur se batte pour sa survie, tout en trouvant des moyens de recruter certains des démons les plus amicaux comme compagnons. Le gameplay et l’idée des interactions avec les différentes créatures du jeu me donnent envie d’essayer au moins ce titre.

Fatal Frame: Maiden of Black Water est un jeu vraiment effrayant et cela en fait le meilleur titre d’horreur révélé à l’E3. Pour être honnête, le jeu n’est pas vraiment nouveau, il existait sur la Nintendo Wii U depuis 2014, mais il ne fait son chemin que sur PC, XBOX, PlayStation et Nintendo Switch plus tard cette année. Dans le jeu, on est obligé d’affronter une multitude de fantômes répartis sur une montagne armés uniquement d’une caméra, qui est utilisée pour les effrayer. À vrai dire, même les bandes-annonces m’ont donné des frissons et cela en fait un jeu d’horreur de premier plan dans mes livres.

La liste ci-dessus n’est pas la liste complète des annonces faites à l’E3, juste les annonces qui me passionnent le plus. Quelques autres annonces notables sont liées à Halo : infini, le simulateur de vol de Microsoft fait son chemin sur la XBOX, Kazuya de Tekken trouve son chemin dans Super Smash Bros de Nintendo et Yakuza : comme un dragon qui était l’un des meilleurs jeux de l’année dernière à faire son entrée dans l’abonnement au pass de jeu de Microsoft.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂