e-Vino: la nouvelle moto électrique de Yamaha est un eScooter léger conçu pour la ville

Vespa s’est lancée dans le monde des motos électriques en 2018 avec son emblématique Vespa (oui, « Elettrica ») et depuis lors, nous avons vu de nombreux modèles et possibilités, du plus ambitieux à quelque chose de plus similaire au célèbre cyclomoteur. Mais maintenant, chez Yamaha, ils reprennent ce design à leur manière avec le nouveau e-vin.

Une moto électrique légère et plus similaire à des modèles comme la SEAT MÓ et pas tellement de style Zero, bien que d’une gamme plus basique. L’e-Wine est particulièrement léger et est conçu pour la mobilité en ville.

Un « poids plume » pour ne pas quitter la ville

Bien sûr, ce qui frappe à première vue, c’est cette conception entre ancien et jeune, en le voyant en blanc ou avec certaines parties en jaune selon le site officiel. Et oui, en jaune, le devant nous rappelle beaucoup un serviteur.

Nous avons dit qu’il est léger car l’e-Vino ne pèse que 68 kilogrammes sans les batteries, soit le poids avec une batterie de 500 Wh de 74 kilogrammes, ce qui n’est pas beaucoup plus. Il existe la possibilité d’ajouter une deuxième batterie, ce qui peut intéresser l’utilisateur en termes d’autonomie.

Selon Yamaha, avec un seul pack, l’autonomie approximative est de 29 kilomètres, ce qui n’est pas trop même s’il s’agit d’un usage uniquement urbain. Avec les deux packs, vous atteignez 58 kilomètres (selon le constructeur), ce qui peut signifier une amélioration significative de l’expérience.

Bien sûr, ces autonomies ont été calculées à une vitesse de 30 kilomètres / heure (le maximum étant de 44 km / h) et avec un occupant de 55 kilogrammes de poids, il est donc toujours préférable de le prendre avec prudence au moins jusqu’à ce que vous puissiez le tester. Et en parlant de temps de chargement, en théorie, ils sont trois heures pour un pack.

Quant au moteur, il a une puissance de 580 watts continue et crête de 1 200 W. Un chiffre plutôt discret (l’Elettrica a une crête de 4 kW), bien que Yamaha ait ajouté un bouton pour activer le mode «Boost» et que l’utilisateur puisse avoir un coup de pied supplémentaire pendant 30 secondes (par exemple, en côte) .

Bien sûr, pour le moment, c’est un produit présenté pour le marché japonais. En Electrek, ils commentent que la moto a reçu un brevet européen et que cela peut être une indication qu’elle atteint le marché européen, mais nous devrons attendre la confirmation de la marque japonaise. Le prix: environ 1947 euros pour changer, ce qui est assez faible au départ par rapport à ceux dont nous avons discuté.

Toutes les informations | Yamaha