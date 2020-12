e-Partner, ë-Berlingo et Combo-e renforcent l’électrification des publicités du Groupe PSA

De plus en plus investi dans l’électrification – il suffit de voir qu’il a même créé la nouvelle plateforme eVMP – le Groupe PSA s’apprête à lancer en 2021 trois autres publicités électriques avec l’arrivée des Peugeot e-Partner, Citroën ë-Berlingo Van et Opel Combo-e .

Accompagnés des versions passagers respectives, les e-Rifters, ë-Berlingo et Combo-e Life, les trois fourgons compacts du Groupe PSA sont basés sur la plateforme eCMP, la même déjà utilisée par les Peugeot e-208, e-2008, Opel Corsa e et Mokka-e.

En gardant cela à l’esprit, ils auront tous une batterie de 50 KWh avec refroidissement liquide, ce qui permet jusqu’à 100 kW de puissance de recharge; un moteur électrique de 136 ch (100 kW) et un chargeur intégré à deux niveaux de puissance: 7,4 kW monophasé et 11 kW triphasé.

Un pari complet

Ce n’est pas seulement sur le segment des petits fourgons que le Groupe PSA mise sur l’électrification, même cette dernière étant la dernière à connaître une variante 100% électrique.

Si vous vous en souvenez, nous avons connu les nouveaux Citroën ë-Jumpy, Peugeot e-Expert et Opel Vivaro-e il y a quelque temps. Basés sur la plate-forme EMP2, ceux-ci ont 136 ch (100 kW) et 260 Nm et apportent soit une batterie de 50 kWh (qui offre jusqu’à 230 km d’autonomie en cycle WLTP) ou l’un des 75 kWh qui offre une autonomie de 330 km.

A celles-ci s’ajoutent les versions électriques des fourgons lourds (Van-E) du Groupe PSA, complétant ainsi l’offre électrifiée du groupe français en matière de publicité électrique.

Le ë-Jumpy est arrivé et a des prix

En parlant de Citroën ë-Jumpy, il a déjà des prix pour le France. Au total, le van gaulois sera disponible en trois longueurs différentes: XS avec 4,60 m et batterie de 50 kWh; M avec batterie de 4,95 m et 50 kWh ou 75 kWh et XL avec batterie de 5,30 m et 50 kWh ou 75 kWh.

En ce qui concerne les variantes de carrosserie, nous en avons deux: fourgon fermé (dimensions XS, M et L) et semi-vitré (dimensions M et L). Les niveaux d’équipement sont également au nombre de deux: Contrôle et Club.

Le premier comprend des équipements essentiels tels que le chargeur embarqué 7 kW, le câble de charge Mode 2, le port USB à écran tactile 7 ″; Kit mains libres Bluetooth ou rétroviseurs chauffants et électriques ou frein de stationnement électrique.

Le second, cependant, ajoute à ces équipements d’autres tels que l’aide au stationnement arrière, la climatisation manuelle et le siège passager deux places.

Avec l’arrivée des premières unités prévue ce mois-ci, le nouveau Citroën ë-Jumpy voit son prix démarrer à 32 325 euros avec une déduction de 100% TVA ou 39 760 euros TTC.