E! News ‘ Morgan Stewart révèle qu’elle attend le bébé n ° 2

John Mulaney et Olivia Munn ne sont pas le seul couple à avoir un bébé inattendu ensemble !

La propre Morgan Stewart d’E! a laissé ses propres nouvelles surprises sur la grossesse se répandre mercredi, alors qu’elle animait « Daily Pop » sur la chaîne (elle est également co-animatrice de « Nightly Pop »), juste après avoir parlé des nouvelles de Munn/Mulaney, a rapporté E!

« Vous savez qui d’autre est enceinte ? Moi », a-t-elle dit. « Je ne peux pas le cacher vous les gars, je ne peux plus le cacher. »

La chaîne a également partagé une photo de Stewart avec son mari Jordan McGraw, alors qu’il tenait sa fille Row, née en février. « Je ne peux plus le cacher. » La propre Morgan Stewart d’E! est ENCEINTE ! » lire la légende.

Stewart a également posé pour une photo de grossesse effrontée, la publiant sur Instagram plus tard dans la matinée. Sur la photo, elle et McGraw (le fils musicien de la série télévisée « Dr. Phil ») se promènent dans les coulisses du Red Rock Amphitheatre dans le Colorado. Il tient sa bosse et la légende dit : « Peut-être que ce bébé me ressemblera ?? »

McGraw a commenté le message avec une flèche pointant vers la photo : « C’est notre famille. » Il a également posté la photo sur son Instagram, en notant « Round 2 », auquel Stewart a commenté, « Je t’aime !! »

Dans le passé, Stewart a plaisanté en disant que Row ressemblait à son mari, et elle a continué à rire de cette nouvelle grossesse, si peu de temps après l’autre: « C’est du Botox et de l’alcool après ça, j’en ai fini », a-t-elle déclaré sur le spectacle.

Le couple est marié depuis décembre 2020, alors que Stewart attendait déjà. Ils ont commencé à sortir ensemble au début de cette année-là, bien qu’ils aient eu une relation dix ans plus tôt.

Félicitations au couple et à leur famille qui s’agrandit !