E. Jean Carroll poursuit Donald Trump pour des allégations de viol en vertu d’une nouvelle loi

Une nouvelle loi à New York permet à E. Jean Carroll d’intenter une action en justice contre Donald Trump pour avoir prétendu l’avoir violée dans les années 1990.

La loi permet aux victimes d’agressions sexuelles d’intenter des poursuites pour des attaques survenues il y a des décennies, ce qui leur donne la possibilité de trouver justice dans des affaires qui seraient autrement interdites par le délai de prescription.

La loi s’applique aux survivants d’infractions sexuelles commises alors qu’ils avaient plus de 18 ans, avec une fenêtre d’un an commençant le 24 novembre.

E. Jean Carroll affirme que Donald Trump l’a violée dans les années 90.

En 2019, Carroll a poursuivi Trump, alléguant qu’elle était violée par l’ancien président alors qu’elle se trouvait dans le vestiaire de Bergdoff Goodman grand magasin de Manhattan.

Trump a nié les allégations disant que Carroll « mentait totalement » et n’était « pas mon genre ».

Il a également nié avoir jamais rencontré Carroll, mais lorsqu’on lui a présenté une photo d’eux ensemble datant de 1987, il a déclaré qu’il n’avait « aucune idée » de qui elle était.

Il a pu nuire à la réputation de Carroll, ce qui lui a valu d’être renvoyée du magazine Elle après 26 ans.

Carroll a déclaré que Trump l’avait convaincue de l’aider à trouver un cadeau dans le rayon lingerie. Une fois sur place, ils seraient entrés dans une loge où il s’est imposé à elle.

Carroll dit qu’elle a finalement pu se libérer après qu’il ait fini de l’agresser.

Trump l’a accusée d’avoir inventé l’histoire pour vendre son livre qui sortait.

Carroll a ensuite poursuivi Trump en novembre 2019, affirmant qu’il l’avait calomniée en niant les allégations de viol qu’elle avait déposées contre lui. Ce procès doit commencer le 6 février 2023.

Trump a ensuite tenté de contre-poursuivre Carroll, demandant des dommages-intérêts. En mars 2022, son offre a été invalidée par la justice.

Mardi, l’avocat de Mme Carroll a publié une lettre annonçant qu’elle prévoyait de poursuivre Trump le 24 novembre 2022, lorsque la nouvelle loi sur les survivants adultes de l’État de New York entrera en vigueur.

L’avocat de Carroll cherche à interroger M. Trump sous serment dans une déposition.

Ils espèrent également obtenir de lui un échantillon d’ADN pour le faire correspondre à la robe qu’elle portait au moment de l’attaque. La demanderesse veut juger son affaire de diffamation existante parallèlement à cette nouvelle affaire.

La loi sur les survivants adultes a été promulguée le 24 mai 2022 par la gouverneure Kathy Hochul. Il donne aux survivants d’agressions sexuelles une fenêtre rétrospective d’un an pour poursuivre leurs agresseurs.

L’accusation de Carroll a suscité beaucoup de scepticisme, en partie à cause du soutien dont bénéficie M. Trump. Le fait qu’il ne soit pas le seul homme qu’elle a accusé de l’avoir violée a également rejeté ses allégations.

Bien que Trump ait une longue liste de femmes qui l’ont accusé d’abus sexuels, l’histoire de Carroll continue d’être rejetée.

Il faut beaucoup de courage pour raconter une histoire aussi déchirante, puis faire face à l’examen public et au doute qui s’ensuivent. Mme Carroll ne semble pas reculer et tient à obtenir la justice qu’elle mérite.

NyRee Ausler est awécrivain de Seattle, Washington, et auteur de sept livres. Elle couvre le style de vie, le divertissement et les actualités, et le contenu centré sur soi, ainsi que la navigation sur le lieu de travail et les problèmes sociaux.