E-GMP. La plateforme qui électrifiera le groupe Hyundai Motor

Cruciale non seulement pour le succès du «Plan S» de Kia mais aussi pour la nouvelle marque 100% électrique IONIQ, la plate-forme E-GMP du groupe Hyundai Motor s’est fait connaître et la vérité est qu’elle promet… et beaucoup.

Le groupe Hyundai Motor n’est pas étranger à l’électrification – Ioniq, Niro, Kauai, Soul, etc. – mais avec cette nouvelle plateforme modulaire, il ouvre de nouvelles possibilités. L’E-GMP peut être utilisé par plusieurs types de modèles de différents segments, des berlines aux compactes, aux SUV.

Le point commun à tous sera le fait qu’ils ont une traction arrière, avec l’existence de versions avec un deuxième moteur sur l’essieu avant pour fournir une transmission intégrale. En parlant de mécanique, le groupe Hyundai Motor dit que les modèles basés sur le E-GMP auront un moteur électrique (dont les dimensions sont inconnues), une transmission à rapport unique (comme d’habitude avec les électriques) et un onduleur, tous logé dans un seul module.

Rapide à charger mais pas seulement

L’un des principaux points d’intérêt des modèles basés sur E-GMP est le fait qu’ils ont la capacité d’être chargés à 800 V ou 400 V sans avoir besoin d’utiliser d’autres composants ou adaptateurs.

Cela dit, les modèles basés sur cette nouvelle plate-forme dédiée peuvent être rechargés dans des chargeurs à grande vitesse jusqu’à 350 kWh, où 80% de la capacité de la batterie est restaurée en seulement 18 minutes et cinq minutes suffisent pour ajouter 100 km à l’autonomie. L’autonomie maximale doit être supérieure à 500 km (cycle WLTP).

Toujours dans le domaine de la recharge, une autre des caractéristiques intéressantes de l’E-GMP est que les modèles qui l’utilisent peuvent fournir de l’énergie non seulement aux appareils électriques (110 V / 220 V) mais même pour charger d’autres voitures électriques!

Selon le groupe Hyundai Motor, cette fonction vous permet de fournir jusqu’à 3,5 kW d’énergie, suffisamment pour maintenir un téléviseur de 55 pouces allumé pendant 24 heures.

Quant aux modèles qui en seront basés, bien que leur puissance varie en fonction des segments dans lesquels ils évoluent, Hyundai a déjà révélé que le modèle haut de gamme (probablement basé sur le prototype Prophecy) pourra rencontrer le 0 à 100 km / h en 3,5 secondes et atteindre 260 km / h.

Bien courber est obligatoire

Comme pour prouver que «l’effet Biermann» est là pour rester, l’un des principaux axes du développement de l’E-GMP était précisément de s’assurer qu’il offre un bon comportement dynamique.

Selon le groupe Hyundai Motor, la nouvelle plate-forme a été conçue pour «offrir les meilleures performances en virage et la meilleure stabilité à haute vitesse».

Pour une telle aide, non seulement le fait que le pack de batteries soit placé sur le plancher de la plate-forme, c’est-à-dire près du sol (entre les deux essieux), comme le système de suspension avancé utilisé par cette dernière, qui est identique à celui utilisé par la nouvelle Mercedes-Benz Classe S ou les Rolls- Royce Ghost.

Quant à son arrivée sur le marché, le premier modèle à utiliser cette nouvelle plateforme sera le IONIQ 5, un crossover compact, qui sera la version de série du Hyundai Concept 45, présenté au salon de Francfort en 2019.