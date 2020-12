E-40 & Face off trop courte "Verzuz" Bataille

E-40 et Too Short se sont affrontés lors du dernier « Verzuz » de l’année hier soir, et c’était tout simplement incroyable.

Plus de 250 000 fans se sont connectés à Instagram pour regarder la bataille légendaire entre l’E-40 et Too Short, et deux ont passé plus de 20 rounds pour revendiquer un «gagnant».

E-40 a pris la bataille selon le tableau de bord officiel.

1. « Freaky Tales » de Too € hort contre « Da Bumble » des E-40

2. Too € hort’s « Life Is … Too € Hort » vs « Captain Save A Hoe » de l’E-40

3. Too € hort feat. « Shake That Monkey » de Lil ‘Jon contre E-40 feat. T-Pain & Kandi Girl’s « U and Dat »

4. « Gettin ‘It » de Too € hort contre E-40 feat. « Nah, Nah » de Nate Dogg

5. « Don’t Fight The Feelin » de Too € hort contre E-40 feat. B-Legit et Mac Shon’s « Sideways »

6. « I’m A Player (Street Version) » de Too € hort contre E-40 feat. « Sprinkle Me » de Suga-T

7. Wiz Khalifa feat. « On My Level » de Too € hort contre Luniz feat. Dru Down, E-40, Humpty Hump,

8. Richie Rich, Shock G et Spice 1 « I Got 5 On It » (Remix)

9. Lil Jon et l’exploit d’East Side Boyz. « Ne pourrait pas être un meilleur joueur » de Too € hort contre Lil Jon feat. «Snap Yo Fingers» de E-40 et Sean P

10. « Call Her A Bitch » de Too € hort contre « Yay Area » des E-40

11. « Gangsters & Strippers » de Too € hort contre E-40 feat. YG, IamSu! et la « fonction » du problème

12. E-40 feat. « Dusted ‘N’ Disgusted » de 2Pac, Mac Mall & Spice 1 contre The Notorious BIG feat. Too € hort & Diddy « Le monde est rempli … »

13. «J’espère que je ne reviendrai pas» des E-40 contre «Le ghetto» de Too € hort

14. E-40 feat. « 1-Luv » de Leviti contre Too € hort feat. Erick Sermon, MC Breed et Kool-Ace « Achetez-en un peu »

15. « My S – t Bang » de l’E-40 contre Snoop Dogg feat. Too € hort & Mistah FAB « Life Of Da Party »

16. Snoop Dogg feat. avec E-40, MC Eiht, Goldie Loc, « Candy (Drippin ‘Like Water) » de Daz & Kurupt contre « Cusswords » de Too € hort

17. Big Sean feat. E-40’s « I Don’t F ** k With You » contre Kelis feat. « Bossy » de Too € hort

18. La « loi » de Yo Gotti avec E-40 contre « Burn Rubber » de Too € hort

19. E-40 feat. « Muscle Cars » de Keak Da Sneak & Turf Talk contre Too € hort feat. «Appelez-moi» de Lil ‘Kim

20. The Federation feat. « Hyphy » des E-40 contre Lil Jon et The East Side Boyz feat. Ludacris, Too € hort, Big Kap et « Bia ‘Bia' » de Chyna Whyte

21. E-40 feat. « Dis-moi quand y aller » de Keak da Sneak et « Blow The Whistle » de Too € hort