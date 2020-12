E-40 et trop court pour se battre pour la baie dans « Verzuz »

E-40 et Too Short s’affronteront dans un épisode de « Verzuz » la semaine prochaine.

Les légendes de la région de la baie E-40 et Too Short se battront le prochain Verzuz événement, la série a annoncé dimanche. «Vous savez tous que nous devions faire une GRANDE fête de Noël! Verzuz a écrit sur leur page Instagram. « VERZUZ présente: LÉGENDES DE LA BAIE – @ E40 vs @TooShort. » L’événement aura lieu le samedi 19 décembre à 17 h HP / 20 h HE. Hier, les légendes du R&B Ashanti et Keyshia Cole ont dû annuler leur Vezuz bataille après qu’Ashanti ait été testé positif au COVID-19 quelques heures avant le début de l’événement. L’annonce disait: «Malheureusement, nous devons reporter @Ashanti vs @KeyshiaCole #VERZUZ de ce soir. Ashanti a été testé positif au COVID-19 au préalable, et nous ne pouvons mettre personne en danger dans le processus. La première fois que cela nous a frappé si près de l’heure du spectacle. Nous nous excusons auprès de notre incroyable public! Guérissez vite, Ashanti. Portez un masque, restez à l’intérieur et prenez le COVID-19 au sérieux. Cela affecte vraiment notre communauté. L’apparition d’Ashanti et Cole a été reportée au 9 janvier 2021. De nombreux fans ont été déçus, mais Cole a défendu Ashanti le jour suivant: «Je ne pense pas vraiment que les gens devraient parler d’une véritable pandémie de santé. Et c’est une peur qui se passe », a déclaré Cole. «Nous allons juste le ramener tout de suite. Nous allons le faire pour les dames, [just] comment les gars l’ont fait la semaine dernière, nous allons le faire pour les dames et nous allons en faire un bon moment. Nous allons en faire un moment. [Via]