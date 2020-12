E-40 et ensemble trop court pour recevoir un budget de combat insensé « Verzuz »

E-40 et Too Short participeront à la bataille finale « Verzuz » de 2020.

E-40 et Too Short sont deux légendes de la région de la baie et pour célébrer leur amour de la région, ils ont abandonné vendredi un tout nouveau projet appelé Ain’t Gone Do It / Termes et conditions. Il s’agit d’un projet divisé qui voit Too Short prendre la première moitié, tandis que E-40 apparaît dans la seconde. Cet album était aussi un teaser pour leur très attendue bataille de « Verzuz » qui devrait se dérouler ce soir dans le nord de la Californie. C’est le dernier « Verzuz » de l’année et il se trouve que Apple, Timbaland et Swizz Beatz veillent à ce que ce soit un événement inoubliable. Dans les plans obtenus par TMZ, il a été révélé que ces deux-là se battront sur une scène sonore massive qui sera remplie d’accessoires. En fait, le budget de l’événement se rapproche de 500 000 €, ce qui signifie qu’il s’agit de la bataille «Verzuz» la plus chère à ce jour. La scène elle-même va ressembler à un concert car l’éclairage est sur le point d’être sur le point. Derrière chaque artiste se trouve une voiture classique qui, bien sûr, parle de la culture de la région de la Baie. Il y aura également divers autres accessoires qui aideront à illustrer ce qui rend la région de la baie unique. Quant à savoir qui va gagner la bataille, les fans sont divisés, mais il faut s’y attendre car les deux artistes ont de grandes discographies. Si vous espérez attraper cette bataille, vous pourrez la voir ce soir, à 20 heures HNE. Lachlan Cunningham / [Via]