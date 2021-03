Dyson V15: le nouvel aspirateur vertical ajoute des lasers pour analyser et éclairer les taches de poussière au fur et à mesure que nous le passons

Dyson V15 est le nouvel aspirateur portatif sans fil de Dyson. Un modèle qui remplace l’actuel Dyson V11 et où la principale nouveauté réside dans l’inclusion d’un système laser pour éclairer la poudre. Une solution unique parmi les aspirateurs à main qui, sans l’avoir essayé, génère des sentiments mitigés pour avoir à traiter la saleté domestique de cette manière.

Le laser du nouveau Dyson illuminera le sol d’un ton verdâtre particulier, permettant une meilleure visualisation des notes de poussière afin de pouvoir vérifiez avec vos yeux si le sol est propre.

Fiche technique Dyson V15

Dyson V15 Dimensions 126 x 26,7 x 24,89 centimètres Poids 3,08 kilogrammes Autonomie Jusqu’à 60 minutes Temps de chargement 4,5 heures Puissance 220 W (14 cyclones) Diriger ‘Laser Slim Fluffy’, couple avec peigne anti-enchevêtrement, brosse avec tête rotative lisse, mini brosse motorisée Capacité du réservoir 0,76 litre Écran LCD couleur Prix 699 €

Écran LCD avec informations sur les particules collectées

Le Dyson V15 reprend certaines des caractéristiques du modèle précédent en tant que autonomie de 60 minutes ou puissance de 220 W. Aussi sa capacité de réservoir avec 0,76 litre. Le principal ajout est ce système laser qui peut être activé pour que les taches de poussière soient faciles à voir. Dans les images et dans la vidéo de démonstration, il est apprécié qu’au passage du Dyson V15, un laser vert est projeté sur le sol et les irrégularités sont mieux observées.

Dyson utilise diodes laser, montées à un angle de 1,5 ° et 7,2 mm sur le sol avec un halo vert à courte portée. D’autres aspirateurs intègrent également des lumières, mais le Dyson V15 est également capable de profiter de ce laser pour analyser ce qui est collecté.

Grâce à son écran LCD, où nous pouvons recevoir des détails sur l’autonomie, nous pouvons également afficher le nombre de particules aspirées en fonction de la taille. Grâce à son système laser, le Dyson V15 est capable de les différencier et de nous offrir quelques statistiques.

Le système détecte les particules à partir de 10 micromètres (PM10), en les classant en quatre types. Ceux de plus de 10 microns, ceux de 60, 180 et ceux de plus de 500 µm.

Le Dyson V15 est doté d’une petite brosse conique spécialement conçue pour nettoyer les cheveux et les surfaces rembourrées. Une brosse dynamométrique pour recueillir les poils et éviter les enchevêtrements.

Versions et prix du Dyson V15

Le nouveau Dyson V15 Detect sera vendu au prix officiel de 699 €, avec les différentes têtes disponibles parmi lesquelles le laser, l’anti-enchevêtrement, les cheveux, le coin, la brosse douce, la brosse pour les saletés tenaces, le support mural, la station de charge et le chargeur lui-même. Pour le moment, sa disponibilité ou son prix officiel en dehors des États-Unis n’a pas été annoncé.

Plus d’informations | Dyson