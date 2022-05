Dyson Cyclone V10 Absolute vs V8 Absolute : La comparaison des aspirateurs

Qu’est-ce qui distingue le Dyson Cyclone V10 Absolute de son prédécesseur direct, le Dyson V8 Absolute ? Nous avons comparé pour vous les modèles 2022 des deux aspirateurs.

conception, dimensions et poids

La première différence qui se démarque entre le Dyson Cyclone V10 Absolute et son prédécesseur réside dans le design. Cela est principalement dû à la nouvelle position du bac à poussière. Avec le V8, celui-ci est aligné « vers le bas ». Avec le Dyson Cyclone V10 Absolute, en revanche, le constructeur mise sur un design linéaire. Le moteur, le bac à poussière et le cyclone sont disposés sur une seule ligne.

Ledit bac à poussière contient 0,76 litre dans le nouveau Dyson, ce qui est nettement plus que le Dyson V8 Absolute avec ses 0,55 litre. En termes de poids, cependant, les deux aspirateurs ne diffèrent guère. Alors que le Dyson V8 Absolute, y compris la brosse à plancher, pèse près de 3,3 kilogrammes, le V10 pèse légèrement plus, à savoir près de 3,4 kilogrammes.

Dyson Cyclone V10 Absolute Dyson V8 absolu 25 x 124,9 x 25,6 centimètres 22 x 125,6 x 25 centimètres 3,4 kilogrammes (avec brosse électrique) 3,3 kilogrammes (avec brosse électrique) Argent, rouge, bleu foncé, orange métallique Argent, Rouge, Bleu Foncé, Or Orange Mat Volume du bac à poussière de 0,76 litre Volume du bac à poussière de 0,54 litre



Le Dyson Cyclone V10 Absolute (à gauche) diffère considérablement en termes d’apparence de son prédécesseur, le Dyson V8 Absolute (à droite).



temps de charge et autonomie de la batterie

En ce qui concerne le temps de charge et la durée de vie de la batterie, le Dyson Cyclone V10 Absolute est clairement en avance. Pour une charge complète, le dernier aspirateur Dyson n’a besoin d’être branché que pendant 3,5 heures, puis dure jusqu’à 60 minutes.

Mais le prédécesseur V8 n’a pas non plus à se cacher. Bien que son autonomie maximale de 40 minutes soit nettement inférieure à celle du V10, cela reste une performance décente pour un aspirateur sans fil. Cependant, le Dyson V8 Absolute doit être alimenté pendant 5 heures complètes.

Dyson Cyclone V10 Absolute Dyson V8 absolu Temps de charge : 3,5 heures Temps de charge : 5 heures Autonomie de la batterie : maximum 60 minutes Autonomie de la batterie : maximum 40 minutes Autonomie réaliste de la batterie : environ 40 minutes Autonomie réaliste de la batterie : environ 25 minutes Autonomie de la batterie Mode max : 5 minutes Autonomie de la batterie Mode max : 7 minutes



Les LED des Dyson V8 Absolute et Cyclone V10 Absolute révèlent la charge actuelle de la batterie.



La puissance d’aspiration

Dyson annonce le nouveau Cyclone V10 Absolute avec le slogan qu’il est aussi puissant qu’un aspirateur filaire conventionnel. En fait, 14 cyclones disposés concentriquement font leur travail à l’intérieur de l’appareil, qui en mode Max atteint un maximum de 150 airwatts. Ceci est également rendu possible par la nouvelle conception du V10, qui permet un flux d’air optimisé.

C’est une valeur assez impressionnante que le Dyson V8 Absolute ne peut suivre ni en théorie ni dans la vraie vie. La puissance d’aspiration du V8 est également convaincante dans le test. Avec ses cyclones radiaux à 2 niveaux et un maximum de 115 airwatts, il doit clairement admettre sa défaite face au nouvel ajout à la famille Absolute. Après tout : le modèle 2022 du V8 a reçu une mise à jour du pinceau, tout comme la dernière génération du V10. Les deux aspirateurs sont désormais équipés de la nouvelle buse de sol Motorbar de Dyson. Ceci afin d’éviter que les cheveux ne s’emmêlent autour du rouleau.



La puissance d’aspiration du Dyson Cyclone V10 Absolute (à gauche) est nettement plus forte que celle du V8 Absolute (à droite). Lors du test, les deux aspirateurs sont toujours tout à fait convaincants.



lequel est le plus bruyant ?

En termes de volume, il n’y a pratiquement aucune différence entre les deux aspirateurs Dyson. Ce n’est qu’à la puissance d’aspiration maximale que l’on peut voir que le Cyclone V10 Absolute devient un peu plus fort que le V8 (maximum 87 dB contre maximum 82 dB). Vous pouvez avoir une conversation au moins au niveau 1 et au niveau 2 (qui n’est disponible que sur le V10) mais toujours relativement facilement.

Au niveau 1, le Dyson Cyclone V10 Absolute est légèrement plus silencieux que son prédécesseur. Le constructeur en fait également l’éloge et évoque une absorption optimisée des vibrations, destinée à réduire le niveau sonore. En pratique, cependant, cela n’est perceptible que par les utilisateurs très attentifs lors d’une comparaison directe.



Le Dyson Cyclone V10 est légèrement plus bruyant que le V8 Absolute.



Le prix

L’une des différences les plus importantes entre le Dyson V8 Absolute et son successeur, le V10, est le prix.Alors que le dernier modèle de Dyson dans la version Absolute a un RRP d’environ 500 euros, le V8 est fort RRP coûte 400 euros.

Si vous n’avez pas nécessairement besoin du pack complet avec toutes les buses et brosses pour sol, vous pouvez également obtenir le Dyson Cyclone V10 moins cher. Les versions V10 Animal et V10 Motorhead ne diffèrent pas techniquement de la V10 Absolute, elles viennent juste avec moins d’accessoires et une couleur de tube différente.