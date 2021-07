Dysfonctionnements du manège du carnaval avec des passagers à bord dans une vidéo virale effrayante

Un manège à sensations lors d’un festival populaire dans le nord du Michigan a été démantelé et une enquête a été ouverte après que la machine ait semblé basculer et tanguer avec des coureurs à bord.

Des passants ont enregistré l’incident avec des téléphones portables jeudi soir lors du National Cherry Festival à Traverse City. Aucun blessé grave n’a été signalé.

Le Magic Carpet Ride « est sorti du blocage », a déclaré Joe Evans d’Arnold Amusements, basé à Traverse City. Il était renvoyé à la société de l’Ohio qui l’avait fabriqué.

« De toute évidence, il y a eu un dysfonctionnement », a déclaré Evans. « Nous ne savons pas encore ce que c’était. »

Joy Ogemaw a déclaré à WPBN-TV qu’elle avait levé les yeux vers le manège après avoir entendu une forte détonation.

« C’était comme du grattage, puis ça a commencé à aller plus vite », a-t-elle déclaré. « Et puis ça a commencé comme se balancer un peu d’avant en arrière. »

L’opérateur du manège a coupé le courant et a sauté en lieu sûr, a rapporté le Traverse City Record-Eagle.

Des passants ont saisi un garde-corps attaché à la base principale du manège pour le maintenir en place.

Les manèges à mi-chemin sont inspectés quotidiennement par les employés d’Arnold Amusements, chaque année par l’État et trois fois par an par un tiers, a indiqué la société.

Une porte-parole du Michigan Department of Licensing and Regulatory Affairs a déclaré au Traverse City Record-Eagle que les dossiers montraient que le manège qui fonctionnait mal avait été inspecté pour la dernière fois en 2019 et que le résultat était satisfaisant.

« Les manèges avec un permis satisfaisant de la saison précédente sont temporairement autorisés à fonctionner sous leur permis précédent jusqu’à leur inspection dans la saison en cours », a déclaré Suzanne Thelen dans un e-mail. « Il n’y avait pas de saison de carnaval pendant la pandémie, et le manège fonctionnait au Cherry Festival avec un permis temporaire basé sur l’inspection précédente satisfaisante. »

Le National Cherry Festival a commencé le 3 juillet et devait se terminer samedi.

