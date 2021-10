Dynasty Saison 5: Date de sortie, distribution, intrigue et autres détails ici !!

Parfois, la meilleure façon de s’échapper est de plonger dans le monde somptueux, irréel et imaginaire des groupes les plus riches des États-Unis. La réponse pour 2021 ? Dynastie.

Oui, il est vrai que la CW et l’émission Netflix gagnent rapidement en popularité auprès de ceux qui ont regardé des émissions telles que Gossip Girl et Lipstick Jungle. Vous pouvez appeler cela un feuilleton qui a un peu plus de glamour et de paillettes. Dynasty a attiré notre attention et nous a donné envie de plus.

L’intrigue est basée sur le feuilleton populaire des années 1980, basé sur la même émission mettant en vedette Joan Collins et Linda Evans.

Dans la version mise à jour qui a été lancée en 2017, nous suivons la vie de la riche famille Carrington. Quatre saisons dramatiques se sont terminées et nous avons vu les enfants du baron du pétrole Blake Carrington testés. Les personnages principaux sont la fille de son Fallon et Adam, son fils. Adam parmi d’autres qui ont joué dans les cercles d’élite de la tristement célèbre (mais pas réelle) famille d’Atlanta.

La saison 4 était une période où la famille faisait face à l’un des problèmes les plus difficiles à rencontrer. Fallon était prête à épouser l’amour de sa vie dans l’espoir qu’elle pourrait trouver la paix et la tranquillité après le jour de son mariage (vos vœux pieux). Pendant ce temps, Adam tente de s’éloigner davantage de sa famille.

Dans la finale de la saison (juste prudence, il y a des spoilers à venir) Un cliffhanger a mis fin à la saison, laissant les téléspectateurs vouloir en savoir plus. Nous avons fait nos devoirs.

Y aura-t-il une saison 5 de dynastie ?

C’est vrai, Dynasty a été renouvelé pour la cinquième saison. Les créateurs de la série ont annoncé l’annonce en février 2021. L’annonce a été faite bien avant la saison 4 qui est sortie à la fin de cette année. Cela était susceptible de garantir cette anticipation pour le cliffhanger choquant.

Que se passera-t-il dans Dynasty Saison 5?

La saison cinq déterminera sûrement l’avenir de Fallon après sa mort lors d’une confrontation dramatique avec Eva. C’était une scène passionnante à voir dans le dernier épisode de la saison quatre, mais nous serions un peu surpris lorsque Fallon est décédée en raison de sa taille dans la série. Si elle survit, il ne fait aucun doute que Fallon et son mari Liam auront beaucoup à faire.

Tel que rapporté par Deadline, la nouvelle a également été signalée que la nouvelle venue Eliza Bennet deviendrait une habituée de la cinquième saison en tant qu’ancien membre de la famille Carrington qui détient plusieurs secrets. Eliza est née et a grandi sur le continent européen et est susceptible d’avoir beaucoup de tension.

Qui fait partie du casting de la saison 5 de Dynasty ?

Les habitués devraient reprendre leurs rôles, notamment Elizabeth Gillies dans le rôle de Fallon Carrington, Sam Underwood dans Adam Carrington, Elaine Hendrix dans Alexis Carrington et Adam Huber dans Liam Ridley.

Comme mentionné précédemment, l’actrice britannique Eliza Bennet rejoindra également le casting de la saison cinq pour incarner l’un des proches perdus de la famille.

Quand la saison 5 de Dynasty sortira-t-elle?

Il est possible que la 5e saison se termine en 2022 à un moment donné. Bien qu’il y ait eu un intervalle de temps plus long que d’habitude entre la quatrième et la troisième saison de Dynasty, il est entendu que la cinquième saison se terminera plus tôt. Soyez à l’affût de cela…

Où pouvez-vous regarder Dynasty ?

Dynastylives sont disponibles sur le réseau CW, cependant, toute la saison est disponible en streaming via Netflix ici.

