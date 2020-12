Dylan Sprouse joue-t-il réellement aux échecs dans «Dismissed»?

Son caractère sociopathique Rejeté est un maître d’échecs et un écrivain avec des mots énormes, mais Dylan Sprouse joue-t-il réellement aux échecs dans la vraie vie? Voici ce que nous savons de cet acteur et écrivain, surtout connu pour son travail sur Disney Channel avec La vie de suite de Zack et Cody.

Dylan Sprouse a dépeint un étudiant sociopathe dans « Dismissed »

Il est passé de la course à travers les couloirs de l’hôtel Tipton à la menace de bébés et aux échecs. Dans le film thriller Dismissed, cet acteur a incarné l’un des personnages principaux du nom de Lucas Ward, un étudiant tellement obsédé par le succès qu’il est prêt à faire tout ce qu’il faut pour être parfait.

«Je pense que ce qui est intéressant à propos de Lucas, c’est qu’à l’école, il y a des moments où vous vous dites: ‘Oh mon Dieu, socialement, je dois faire tout ce que je peux pour m’assurer que ma vie est organisée’ ‘, a déclaré Sprouse lors entretien avec IndieWire.

«C’était en quelque sorte le complexe de culpabilité et le complexe de peur avec lequel nous voulions dépeindre [Lucas] mais en quelque sorte, faites-le glisser à 11 », a-t-il poursuivi. «Je pense que le fait qu’il puisse être raconté en dit long sur notre système éducatif d’une certaine manière.»

Dylan Sprouse assiste à la grande soirée d’ouverture de Hudson Yards | Sean Zanni / Patrick McMullan via Getty Images

Dylan Sprouse sait-il vraiment comment jouer aux échecs?

Ce personnage a rapidement réalisé tous les souhaits de son professeur pour un étudiant autonome – il remet une dissertation pratiquement parfaite, il répond aux questions en classe, il joue même aux échecs, une activité parascolaire que M. Butler outre-mer.

Lucas ne joue pas seulement aux échecs, il est l’un des meilleurs joueurs de l’école. M. Butler se rend vite compte, cependant, que tout le monde n’est qu’un pion dans le voyage fou de Lucas à l’Université Harvard.

Bien sûr, il est la «deuxième graine» de l’équipe d’échecs dans ce film, mais en ce qui concerne l’acteur derrière ce personnage, on ne sait pas si Dylan Sprouse joue réellement aux échecs. Il a cependant un rôle dans la création de la bande dessinée, Mangeur de soleil.

Dylan Sprouse est surtout connu pour son apparition dans la série Disney Channel, « The Suite Life of Zack and Cody »

Avant de dépeindre cet adolescent jouant aux échecs, Sprouse était un acteur de la série Disney Channel, La vie de suite de Zack et Cody, où il a joué le jumeau espiègle aux côtés de son frère, Cole Sprouse.

Bien qu’il ait récemment joué dans Rejeté, selon IMDb, cet acteur a quelques films prêts pour leur sortie en salles, dont la première dans les prochaines années. Qui comprend Tyger Tyger, qui est actuellement en post-production, et le film Turandot.

Jusque-là, les fans peuvent regarder des épisodes de La vie de suite de Zack et Cody et sa série dérivée, Suite Life sur le pont, maintenant disponible sur Disney +. Pour en savoir plus sur la plateforme de streaming de Disney et pour vous abonner, visitez leur site Web.