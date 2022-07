Dylan Sprouse et Barbara Palvin : voici comment est née cette histoire d’amour particulière

CÉLÉBRITÉS

L’acteur de Zack et Cody et le mannequin hongrois ont une liaison depuis 2018. Découvrez comment l’ancienne star de Disney a conquis la célébrité grâce aux réseaux sociaux !

© GettyBarbara Palvin et Dylan Sprouse, le couple qui tombe amoureux sur les réseaux sociaux.

L’industrie du divertissement a connu d’innombrables couples célèbres. Et même si une bonne partie d’entre eux sont éphémères, quelques-uns parviennent à perdurer dans le temps et à s’imposer comme une véritable histoire d’amour. C’est le cas de Dylan Sprouse Oui Barbara Palvinl’acteur de Zack et Cody et le modèle hongrois, qui ils ont commencé une relation il y a quatre ans et qu’aujourd’hui ils semblent plus amoureux que jamais.

L’ancienne vedette de Disney il sait très bien ce que c’est que de vivre exposé aux caméras des paparazzis. Dès lors, lorsqu’il a rencontré celle qui deviendrait plus tard sa petite amie, il a choisi de garder le secret. Cependant, elle n’était pas sur la même page et même Il n’a pas répondu aux messages pendant six mois Dado était très clair qu’elle n’était pas prête à commencer une relation amoureuse. « Je savais que je n’étais pas dans un bon état mental à l’époque »a-t-il expliqué en dialogue avec W Magazine.

Mais Dylan n’a pas baissé les bras et a donné à Barbara le temps dont elle avait besoin. Après avoir échangé des messages via les réseaux sociaux, elle a finalement décidé de lui rendre visite à Chine, pays dans lequel l’acteur travaillait. Se rencontrant en personne, ils ont finalement découvert que – malgré la chimie évidente – ils étaient tous les deux très timides. Dans une interview avec Vogue, le mannequin a expliqué : « J’ai dû prendre l’initiative du premier baiser ».

« Nous parlions depuis quatre mois et nous nous envoyions des messages. Pour moi, c’était comme, tu vas me faire un bisou, ou quoi ?Palvin a expliqué. Mais tout n’a pas coulé si vite, car une fois de plus Barbara a estimé que ce serait peut-être trop d’exposition pour tomber amoureux d’une autre célébrité. « J’ai paniqué pourquoi j’avais été célibataire pendant si longtemps avant que nous commencions à sortir ensemble. Je n’arrêtais pas de me demander ‘Est-ce qu’on aura des paparazzis qui nous suivront tout le temps ? Est-ce quelque chose dont je devrais m’inquiéter? Vais-je devoir m’habiller chic à partir de maintenant?.

La vérité est que Sprouse a très bien su la rassurer et lui faire comprendre qu’ils sont l’un pour l’autre : « Il ne fait aucun doute que tout le monde me regarde et pense : ‘Comment se fait-il qu’un gars comme moi ait quelqu’un comme toi ?' » De cette façon, Dylan Sprouse et Barbara Palvin ont célébré leur quatrième anniversaire ensemble. Cela semble être juste le début de ce qui sera une histoire d’amour éternelle. « Avec Dylan, tout semble si facile »a conclu la célébrité.

