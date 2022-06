Dylan Sprouse de Suite Life a un nouveau travail loin d’être acteur

À 11 ans, le couple a décroché sa propre série Disney Channel, La vie de suite de Zack et Codyqui a duré trois saisons avant d’avoir des retombées nautiques, La vie de suite sur le pont.

Lorsque leur passage à Disney a finalement pris fin en 2011, Dylan et Cole ont pris une pause pour obtenir leurs diplômes de NYU. Et tandis que Cole est revenu directement dans le jeu d’acteur après avoir obtenu son diplôme en 2015 – à savoir son rôle de Jughead Jones dans la série dramatique de The CW Riverdale – Dylan était nettement moins désireux de continuer dans la même voie.