Dylan partage une mise à jour sur bébé Rusty, dit qu’il est «entre de bonnes mains» à l’USIN

Ce n’est pas une chose facile pour un parent de laisser son bébé dans l’unité de soins intensifs néonatals, mais Dylan Dreyer dit qu’elle sait que le nouveau-né Rusty est « entre de bonnes mains » à l’hôpital.

L’ancre météo Weekend 45secondes.fr a donné naissance à un petit garçon Russell James, son troisième enfant avec son mari Brian Fichera, mercredi, six semaines avant sa date d’accouchement.

La maman et le bébé vont tous les deux très bien et Dylan a partagé une mise à jour sur Instagram samedi matin, montrant son petit gars entouré de ses parents et du personnel de l’hôpital.

« Je suis tellement pleine d’émotion et de gratitude pour la semaine dernière », a commencé Dylan dans son article, qui présente une série de photos de Rusty à l’USIN et tenu et embrassé par ses parents. Sur la première photo, nous pouvons voir un nouveau bébé avec le nom « Rusty » dessus (son nom complet est Russell James Fichera, d’après le père de Brian et le père de Dylan.)

Elle a poursuivi: « Dieu nous a bénis avec bébé Russell plus tôt que prévu, mais a pris soin de nous tout le long du chemin. Je ne pouvais pas imaginer attendre jusqu’en novembre pour le rencontrer. »

Le prénom de Russell James vient de son grand-père paternel tandis que son deuxième prénom vient de son grand-père maternel. dylandreyernbc / Instagram

Dylan a révélé en mai qu’elle attendait un bébé en novembre, après avoir connu une infertilité secondaire. Mais mardi matin, Dylan a révélé que son eau s’était rompue six semaines plus tôt et qu’elle s’était rendue à l’hôpital afin que les médecins puissent la surveiller de près, elle et son bébé.

Dans sa dernière mise à jour, Dylan a déclaré que son expérience à l’hôpital NewYork-Presbyterian Lower Manhattan, où ses trois fils sont nés, était tout simplement géniale et qu’elle était impressionnée par tous les médecins et infirmières qui ont aidé sa famille. « Les infirmières et les médecins de l’USIN sont indescriptibles… à travers tout cela, nous n’avons jamais eu peur ou s’inquiéter », a-t-elle écrit.

Pourtant, ce n’était pas facile pour la Dylan de rentrer chez elle sans son nouveau mec, même si ce n’est que temporairement.

« J’ai mal au cœur de devoir partir d’ici sans Rusty, mais je me sens aussi mieux en sachant qu’il continuera à être surveillé et qu’il restera entre les meilleures mains. »

Dylan a précédemment partagé que Rusty était né pesant 5 livres et 5 onces et peu de temps après la naissance, il respirait tout seul et prenait du poids. Depuis lors, elle a écrit : « Il est PROSPÈRE ! Grandit, devient plus fort, mange et respire tout seul. »

Même s’il est actuellement à l’USIN, Dylan dit que le bébé Rusty « grandit, devient plus fort, mange et respire tout seul ». dylandreyernbc / Instagram

Dylan a terminé son message émouvant sur une note enthousiaste, faisant référence aux grands frères de Rusty, Calvin, 4 ans, et Oliver, 1 an, qui ont hâte de rencontrer leur nouveau frère.

« Mon pote, tu n’as aucune idée de ce qui t’attend à la maison alors continue de te dépêcher et rentre à la maison dès que tu le peux ! Nous t’aimons plus que les mots ne pourraient jamais le dire ! »

