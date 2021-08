Dylan O’Brien teint les cheveux en blond et se fait tatouer pour un nouveau rôle au cinéma

La blonde Dylan O’Brien ?! « LE GASP QUE JE VIENT DE LAISSER SORTIR »

Bien, bien, bien… qu’avons-nous ici ? Dylan O’Brien? Blond? Avec des tatouages ​​?! Dire! non! Suite!

Non, vos yeux ne vous trompent pas – le Loup adolescent alun arbore maintenant un tout nouveau look alors qu’il commence le tournage de son nouveau film Hulu, Pas bien. (Pas d’accord ? Quelle coïncidence… parce que nous aussi, nous ne sommes tout simplement pas d’accord* après avoir vu ces photos.)

Dylan joue Colin, et il jouera aux côtés de Zoey Deutch dans le film satirique qui suit une jeune femme, désespérée d’amis et de gloire, qui simule un voyage à Paris pour gagner des adeptes. Le synopsis continue: « Cependant, un incident terrifiant a lieu et fait partie de son voyage. »

Pour le rôle, Dylan a teint ses cheveux en blond décoloré et s’est fait appliquer des tatouages ​​temporaires sur ses deux bras. Inutile de dire que le nouveau lubrique de la star a envoyé les fans dans un absolu effondrement.

Dylan O’Brien devient blonde pour le film Not Okay de Hulu. Image: @notokaymovie via TikTok

La grande révélation de Dylan s’est déroulée sur le compte officiel TikTok pour le Pas bien film. Répondant à une demande d’un fan de voir la nouvelle couleur de cheveux de Dylan, Dylan est vu assis sur une chaise de maquillage avant de révéler soudainement sa coupe blonde courte et courte et ses bras pleins de tatouages.

Le clip a déjà eu plus de 5,5 millions de vues et 1,4 million de likes – et la section des commentaires est un état absolu. Une pagaille complète, si vous voulez.

« Ce film s’appelle « pas d’accord » parce qu’après cela, je ne suis définitivement pas d’accord », a écrit un utilisateur. Un autre a ajouté: « LE GASP QUE J’AI JUSTE LAISSER SORTIR »

La réaction sur Twitter a été tout aussi sauvage, avec un utilisateur faisant écho aux sentiments que je pense que nous tous ont : « JE SUIS MORT MERCI DYLAN O’BRIEN »

Pas bien n’a pas encore de date de sortie confirmée. Étant donné que le tournage vient tout juste de commencer, les fans devront peut-être attendre jusqu’en 2022 pour voir Dylan dans toute sa blonde javel, sa gloire tatouée à l’écran.

Quel que soit ce jour, nous vous y verrons le très seconde ça tombe.

