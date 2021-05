Dylan, le frère de Zac Efron qui vole tous les yeux

Depuis qu’il a joué Troy Bolton dans le classique de Disney, Musique de lycée, Zac Efron Il s’est catapulté à une renommée internationale et, peu importe le nombre d’années qui passent, il reste l’un des acteurs les plus appréciés de l’industrie. Cependant, ce que beaucoup soulignent également chez cet artiste, c’est sa beauté exceptionnelle qui l’a amené à devenir le «célèbre coup de cœur» de nombreux adolescents qui ont été captivés par lui.

Zac Efron dans le lycée musical. Photo: (IMDB)



Et, malgré le fait que ces derniers temps Zac Efron Il a attiré l’attention sur son changement radical de visage, qui a généré une grande polémique dans le monde entier puisque, par exemple, un sondage Spoiler a révélé que 68% des fans étaient mécontents de son nouveau visage, il est toujours le favori à l’époque pour choisir un beau. Quoi qu’il en soit, dans les dernières heures, certaines images sont devenues virales qui pourraient le bannir comme le plus beau de Disney depuis que quelqu’un est apparu qui a pris tous les yeux.

Il s’agit de son jeune frère, Dylan Efron, qui a fait de l’interprète un frère aîné le 6 février 1992. Mais, contrairement à son parent de sang, ce jeune de 29 ans ne se passionne pas pour le jeu d’acteur, mais dans le sport et les aventures extrêmes. En fait, sur son Instagram, il publie généralement des images ou des vidéos des activités qu’il fait, comme le parapente de grande hauteur.

À son tour, la discipline et l’amour de Dylan pour le sport l’ont amené à participer à différents marathons, triathlons et même compétitions à travers le monde. De plus, toutes ses expériences sont généralement publiées sur la chaîne YouTube de Zac Efron où, vous pouvez également les voir tous les deux profiter d’aventures ensemble démontrant la grande relation qu’ils entretiennent.

(@dylanefron)



En général, le protagoniste de Musique de lycée Il a toujours gardé sa vie privée et sa famille loin des projecteurs médiatiques, mais son jeune frère a déjà attiré 716000 abonnés sur Instagram et est devenu une sorte de ce qu’on appelle aujourd’hui Influencer. Avec un style insouciant et décontracté avec une obsession pour la nature, Dylan ne cesse de tomber amoureux des cœurs du monde entier.