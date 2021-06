Dylan Dreyer révèle qu’elle a choisi un nom pour le bébé n°3

Dylan Dreyer a choisi un nom pour le petit garçon qu’elle attend plus tard cette année.

Nous allons juste devoir attendre pour l’entendre.

La météorologue et co-animatrice a partagé à la 3e heure de AUJOURD’HUI mercredi qu’elle et son mari Brian Fichera avaient déjà entrepris de trouver un nom pour leur troisième enfant, mais elle ne l’a pas partagé.

Quand Craig Melvin a demandé à Dylan : « Avons-nous déjà le nom ?

« Dans ma tête, » répondit-elle. « Je ne le dis pas. Oui, nous avons un nom. Mais personne ne le sait. »

Ce n’est pas tout à fait vrai. Apparemment, son fils aîné et copain de cuisine, Calvin, 4 ans, a le scoop.

« Brian le sait parce que nous en parlons tous les jours », a poursuivi Dylan. « Calvin le sait et il est très doué pour garder les secrets. »

« Tante Sheinelle appelle Calvin », a déclaré Sheinelle Jones.

Dylan n’a donné aucun indice, mais elle a donné un petit indice le mois dernier en réagissant à certains des noms suggérés par les fans de 45secondes.fr dans un sondage. Le favori était Maxwell, avec 35% des voix, avec Noah en deuxième et Brodie en troisième.

« C’est intéressant parce qu’il y a des noms sur cette liste que nous avons jetés », a révélé Dylan.

Elle n’a pas non plus révélé si le nom qu’elle et son mari avaient choisi était le même qu’elle avait laissé entendre le mois dernier.

« Nous en avons un dans notre tête que nous aimons en ce moment », a déclaré Dylan début mai. « Nous aimons voir si cela mijote pendant une semaine ou deux, puis nous nous disons: » Nous en avons fini. « »

Le petit garçon est attendu pour novembre et rejoindra ses frères aînés, Calvin et Oliver, 1 an.

