Dylan Dreyer partage un hack relatable pour laisser vos enfants penser qu’ils ont gagné

Les enfants disent vraiment les choses les plus folles et les garçons du météorologue d’aujourd’hui Dylan Dreyer ne font pas exception.

Lundi, Dylan a partagé une victoire parentale hilarante lorsque son enfant de 5 ans a voulu regarder la télévision au lieu d’aller se coucher.

« Je suis rentrée du travail tard ce soir et Calvin m’a demandé s’il pouvait encore regarder la télé. J’ai dit non parce qu’il est tard et qu’il est l’heure d’aller au lit. On peut lire un livre », a-t-elle écrit dans un post.

« Il a dit: » Nous pouvons soit regarder la télévision, soit je vais déposer toutes les chaises. J’ai dit ‘allez-y!’ Il m’a dit qu’ils devaient rester comme ça jusqu’au matin. Affaire conclue », a-t-elle conclu. « Maintenant, tout le monde dort. #parentingwin #calvinthinkshewon »

Il faut aimer quand leurs demandes sont faites facilement et que tout le monde se couche à l’heure !

La météorologue AUJOURD’HUI partage les fils Calvin, 5 ans, Oliver, 2 ans et Rusty, qui auront 1 an en septembre, avec son mari Brian Fichera.

Plus tôt cette année, elle a pris du recul au travail en se déconnectant de Weekend 45secondes.fr pour passer plus de temps avec sa famille.

« Tout est une question de temps en famille », a-t-elle déclaré lors de l’émission. « Vous savez, ce travail peut devenir fou, surtout lorsque nous voyageons et que nous sommes occupés, mais il est aussi important de prendre du temps pour la famille.

« Ces garçons sont toute ma vie et Brian et moi, nous aimons être une équipe le week-end et passer autant de temps que possible avec eux et nous amuser autant que possible. C’est vraiment tout ce que je vais faire, rester assis à la maison et aimer ces trois-là.